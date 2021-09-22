Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 сентября: 340 заболевших, 16 умерших

Актуальная информация о коронавирусе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 сентября, в России выявили 19 706 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Волгоградская область занимает 15-е место по приросту – число заболевших коронавирусом увеличилось на 340 человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе. Всего же за период пандемии ковидом заразились 7,3 млн человек, из них свыше 89 тысяч волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 сентября 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф

Примерно у 8,4% в эти сутки болезнь никак не проявляется, но бессимптомные носители могут сами того не зная заражать окружающих. Поэтому важно при контакте с очевидно больным человеком обратиться к врачам и обследоваться. Что касается стационаров, то сейчас в больницах Волгограда лечатся порядка 7 тысяч пациентов. за сутки выписывают примерно две сотни выздоровевших. 22 сентября домой в связи с полным выздоровлением или на долечивание поехали 232 волгоградца. Очевидно, что число поступивших гораздо больше.

Фото: стопкоронавирус.рф

Как рассказали в оперштабе РФ, за сутки зафиксировано 817 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 200 625 человек. В Волгоградской области 21 сентября зарегистрировали 16 смертей, за весь период 2636 летальных случаев.