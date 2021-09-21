Волгоградские политологи о выборах в парламент: итоги голосования подтверждают его легитимность - четыре партии проходят в ГосДуму

На прошедших выборах россияне смогли выбрать не только партию, но и удобный день для голосования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со дня на день ЦИК озвучит окончательные итоги выборов, однако кардинально результаты трехдневного голосования уже не изменятся. Россияне обсуждают, кто получил места в Нижней палате российского парламента, дают свои оценки и политологи на федеральном и региональном уровне. Международные эксперты - к примеру, депутат городского Парламента Белграда Драгинья Влк, отмечает, что «Голосование организовано на самом высоком уровне, прозрачно и демократично». С ней соглашаются и ее коллеги из других стран.

В Волгоградской области выборы тоже прошли без сюрпризов. На всех одномандатных округах уверенную победу одержали представители Единой России, оставив далеко позади своих конкурентов. По партийным спискам мандаты в нижней палате парламента получили единороссы, коммунисты, ЛДПР, справедливороссы.

- По оценкам экспертного сообщества легитимных результатов выборов удалось достичь благодаря отсутствию внутриэлитных конфликтов в регионе, что является следствием работы команды губернатора Бочарова, - считает эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», доктор политических наук Сергей Панкратов. - Важно, что Андрей Бочаров, имея поддержку жителей Волгоградской области и федерального центра, возглавил региональный список «Единой России». Поддержка обусловлена реальными положительными изменениями в регионе, а жители и федеральная власть заинтересованы в продолжении начатого, реализации Национальных проектов и региональных программ, частью которых станут инициативны депутатов, в сфере благоустройства, инфраструктуры, образования, здравоохранения, промышленности, образовании, ЖКХ и промышленности.

Поддержка федерального центра, по мнению политолога, выразилась и в том, что в регионе только в последние месяцы побывали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента РФ Игорь Левитин, патриарх Кирилл и другие высокие гости из столицы. При этом, по словам эксперта, важно и то, что губернатор активно взаимодействовал с жителями, представителями гражданского общества, обсуждая на встречах вопросы регионального развития.

- Итоги голосования в Волгоградской области полностью подтверждают легитимность состоявшихся выборов - четыре партии проходят в ГосДуму, - отмечает Сергей Панкратов. Коммунисты «выросли» с третьего места в 2016 году до второго сейчас, но могли бы получить и больше голосов, если бы сделали ставку на местных лидеров, а не астраханца Арефьева.

Панкратов заметил, что нарушений, которые могли бы как-то повлиять на результаты выборов, нашем регионе не было. Об этом же говорит член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Павел Переходов.

- Выборы продемонстрировали высокий уровень конкуренции, - утверждает Переходов. - Избирательная система показала высокий уровень открытости, участки в регионе были обеспечены наблюдением на местах (более 4000 общественных и партийных наблюдателей) и видеонаблюдением, что позволило эффективно профилактировать нарушения и пресекать фейки.

Все же без попыток дискредитировать выборы не обошлось. Эксперты говорят и о масштабных информационных атаках из-за рубежа, и о размещении фейков. Но все это, по мнению кандидата исторических наук, эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг Владимира Шевченко не увенчалось успехом.

- В Волгоградской области работало 5 международных экспертов, оценивших выборы как демократичные и соответствующие международным стандартам, - говорит Шевченко.

- Важной особенностью избирательной кампании было минимальное за последнее время количество кандидатов (списков кандидатов), получивших отказ в регистрации, - заметила адвокат, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Марина Ускова. - У избирателей запрос на стабильность сочетался в желании обновления политического пространства, что реализовано появлением в Госдуме пятой партии «Новые люди».

Эксперты также отметили удобство трехдневного голосования: жители России смогли найти время и сходить на выборы в то время, когда им удобно. То есть выбирали они не только партии и кандидатов, но и удобный день для голосования.

О провокациях на выборах в регионе рассказал кандидат социологических наук, член Исполкома «Корпус «За Чистые выборы» Антон Лукаш:

- В Волгоградской области работали 12 экспертов Независимого общественного мониторинга, представители Корпуса «За Чистые выборы», было выявлено более 30 фейковых сообщений о якобы нарушениях, недостоверные материалы с признаками фейка. На стадии попытки совершения выявлено два нарушения в части провокации незаконной агитации и заполнения 14 бюллетеней - материалы направлены в правоохранительные органы. Отмеченные нарушения никак не повлияли на результат голосования. В целом, выборы продемонстрировали высокий уровень чистоты и прозрачности.