Увидеть Москву и встретить Новый год в сентябре: волгоградские школьники вернулись из круиза по Волге

Из Волгограда в Москву ребята добирались 10 дней, увидев по пути лучшие города на Волге. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Талантливые школьники из Волгоградской области вернулись домой и вливаются в свою обычную жизнь: школа, уроки, тренировки. Но память об этом большом, настоящем приключении у них останется на всю жизнь. Зайдя на теплоход совершенно незнакомыми и чужими людьми, они стали друг другу практически семьей, и по Красной площади в Москве гуляли, держась за руки и не желая расставаться. В круизе по Волге школьники из Волгограда провели 10 дней.

В столице ребята прогулялись по Красной площади: до этого здесь бывали не все. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Последние два дня на корабле у ребят выдались насыщенными, и покинули теплоход они выпускниками школы речников – об этом свидетельствуют сертификаты, полученные из рук самого капитана Владимира Теузова. Перед этим событием он в качестве исключения пустил детей к себе в рубку: другим пассажирам это не позволено. Ребята своими глазами увидели, как управляется огромное четырехпалубное судно, кто и чем помогает капитану, когда он отдыхает. Какие сложности возникают на пути, как связываются с диспетчером и другими кораблями и откуда у главного судоводителя столько сил и бодрости: капитан на дежурстве каждую ночь.

Ребята побывали в рубке и посмотрели, кто и как управляет четырехпалубным теплоходом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Разрешили волгоградским школьникам посмотреть и «сердце» теплохода «Сергей Кучкин»: группа сходила на экскурсию в машинное отделение корабля. Сколько двигателей и лошадиных сил у теплохода, какую скорость он способен развивать и в какой шторм может выходить в плавание – все это ребята узнали здесь, разглядывая десятки сложнейших приборов.

Дипломы об окончании школы речников получили даже девчонки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это не единственный сюрприз, который устроили для ребят сотрудники компании «Водоходъ», организовавшей круиз. В последний вечер на теплоходе дети отметили самый настоящий Новый год, с елкой и Дедом Морозом. И ничего, что он наступил не по календарю, зато был лишний повод загадать желание. А помечтать школьникам теперь есть о чем: за 10 дней путешествия они увидели красивейшие уголки нашей страны и познакомились со многими интересными людьми. Конечно, у всех есть желание встретиться в такой компании и в таких городах еще раз.

Встреча с Дедом Морозом в этом году случилась раньше времени. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По пути в столицу на пару часов «Сергей Кучкин» остановился в Рыбинске – еще одном городке на Волге, который удивил всех. На центральных улицах города вывески всех магазинов, салонов, аптек, контор и фирм сделаны в одном стиле, под старину. Городским властям удалось уговорить на это даже владельцев крупнейших в стране сетевых магазинов. Здесь же ребята заглянули в музей адмирала Федора Ушакова и узнали очень много историй из жизни выдающегося русского флотоводца, не потерявшего в боях ни одного корабля.

Рыбинск встретил юных туристов сильным дождем и удивил необычными вывесками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Весь день 16 сентября дети могли наблюдать, как теплоход проходит через шлюзы канала имени Москвы, а вечером «Сергей Кучкин» прибыл на красивейший Северный речной вокзал нашей столицы. На него невозможно было просто любоваться с палубы, и школьники отправились смотреть на этот памятник архитектуры в свете ночных огней.

Утром ребят ждала экскурсия по самым известным достопримечательностям Москвы: они увидели Воробьевы горы и здание самого главного классического университета страны – МГУ, побывали на Поклонной горе и Красной площади, посмотрели на Москву-реку с парящего моста в Зарядье, выставку современного искусства, попробовали мороженое в ГУМе и купили сувениры с Юрием Гагариным. А уезжали домой на поезде с Павелецкого вокзала.

С Парящего моста в Зарьдье посмотрели на Москву-реку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По пути заглянули на выставку современного искусства в Северном тоннеле Зарядья. Фото: Екатерина СИМОХИНА

И присели отдохнуть в амфитеатре парка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уезжали с большим чувством благодарности. Девчонки признались, что сначала идея путешествия с незнакомыми людьми их пугала, но все получилось очень здорово и интересно. Совместные игры, танцы, мастер-классы их очень сблизили и сделали настоящими друзьями. Дети благодарили вожатых и учителей, организаторов круиза, которые на самом деле вложили всю душу в то, чтобы юным пассажирам все понравилось.

Уезжать было даже немножечко грустно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, путевки в круиз дети получили в награду за то, что отлично проявили себя на Олимпиадах, в соревнованиях, творческих конкурсах, где представляли свои учебные заведения, свой город, свой регион. Комитет образования, науки и молодежной политики решил поощрить талантливых детей этой поездкой, чтобы у них было еще больше стимула учиться, развиваться и побеждать. Помог осуществить мечту детей депутат Государственной думы Евгений Москвичев, команда которого следила, чтобы дети ни в чем не нуждались на протяжении всей поездки.

Это пилотный проект региона по поддержке одаренных школьников, и чиновники намерены его продолжать и дальше. В этом проекте предпочтение отдавали детям из малоимущих семей, или попавших в трудную жизненную ситуацию, либо просто из отдаленных уголков нашей области, которые зачастую не имеют возможности путешествовать и увидеть красоту своей страны своими глазами. Во время путешествия ребята посетили Саратов, Самару, Казань, Чебоксары, Йошкар-Олу, Козьмодемьянск, Нижний Новгород, Рыбинск и Москву.