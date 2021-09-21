Волгоградка дошла до Верховного суда, желая разводить кур у себя на садовом участке

Верховный суд запретил разводить кур на землях для садоводства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дачники не могут разводить кур на своих участках - такое принципиальное решение принял Верховный суд России. Теперь даже мелкая сельхозживность на землях для садоводства – табу, ведь нарушителям грозят большие штрафы. Судиться за право на курятники бесполезно. Это доказала история жительницы Волгограда Таисии Ковренко*. Три года женщина ходила по судам и разбиралась с соседкой, которой мешали постоянные кудахтанья и вонь. Проиграла. Верховный суд РФ запретил содержать домашнюю птицу на землях населенного пункта, сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на постановление суда.

КУРАМ НА ДАЧЕ НЕ МЕСТО

Супруги Ковренко купили участок в СНТ «Транспортник» в 2012 году. Шесть соток, вокруг тишина и покой… Что еще для счастья нужно? Курочки! Завели хозяева птицу, чтобы не покупать яйца и мясо из магазина. Для кур и индоуток дачники отвели львиную часть двора: построили раздельные вольеры и сараи. А чтобы соседей не раздражать, да и лишний раз не выслушивать претензии, поставили глухой забор.

Вот только соседка стала жаловаться председателю СНТ, что мечтает отдыхать на даче, солить огурцы и слушать пение птиц, а вместо этого вынуждена терпеть невозможную вонь, постоянный шум и кукареканье. Из-за фекалий в теплое время года летают мухи, а на корм слетаются воробьи. Жаловались на вонь и другие дачники. Только была одна проблема – председательствовал… муж Ковренко. Он просто игнорировал просьбы. В итоге волгоградка была вынуждена подать заявление в суд Советского района. Это произошло в 2018 году.

«Волгоградка неоднократно обращалась с заявлениями к председателю СНТ «Транспортник», который является супругом Ковренко, об устранении указанных нарушений. Однако, её заявления оставлены без ответа, меры к устранению нарушений приняты не были», - говорится в материалах дела.

В суде соседка рассказала, что кур и уток очень много, Ковренко разводит их в промышленных масштабах. Сами сараи находятся близко – менее, чем в 4 метрах от забора. По мнению истицы, волгоградка прямо нарушала закон. Сами дачи расположены на землях населенного пункта, участки предназначены для развития и застройки, а также садоводства. По законам Ковренко могла выращивать любые сельскохозяйственные культуры и картофель, могла отдыхать, но не могла держать кур. Однако вопреки всему участок продолжал обрастать новыми сараями для птицы.

После проверок государственный инспектор Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовал Ковренко на 10 тысяч рублей.

«Ковренко признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием», к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 руб», - указано в материалах дела.

Также ее привлекли к административке за отсутствие вакцинации и регистрации домашней птицы в комитете ветеринарии.

«Управлением по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, Ковренко привлечена к административной ответственности за не регистрирование в государственном учреждении ветеринарии птицы, не проведении вакцинации птицы, с учетом эпизоотической ситуации населенного пункта и района».

Но сама нарушительница ничего плохого в своих действиях не видела. В конце концов, всю жизнь в частниках разводили и птицу, и скот. В суде пыталась доказать, что в категории земель указано: «земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства». Куры по закону – личное имущество для личных нужд, да и не сотни их, а всего 10 штук. Но все-таки построенные у общего забора сараи для птицы супруги перенесли чуть подальше.

Ясность в споре появилась после вмешательства комитета ветеринарии: приехали, насчитали 40 уток, 25 кур. В итоге Советский районный суд запретил разводить птицу, назначил штраф. Волгоградский областной суд также поддержал позицию суда первой инстанции.

Но Ковренко, отстаивая право на разведение кур на дачном участке, дошла до Верховного суда РФ. Она утверждала, что все решения – незаконны. Но доказать правоту не удалось и в третий раз.

«Использование Ковренко земельного участка для содержания птицы осуществлялось не в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного участка», - пришел к выводу суд.

В августе 2021 года ВАС вынес решение не в пользу волгоградки.

*персональные данные изменены согласно законодательству