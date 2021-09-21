Фонтан и амфитеатр могут появиться в Волгограде у аграрного университета

У ВолГАУ преобразили сквер Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде завершилось благоустройство сквера у аграрного университета. Работы проводились с весны этого года и подошли к концу досрочно. Территория стала местом препровождения не только для студентов, но и жителей Советского района. Сквер у ВолГАУ преображался в едином стиле, что и улица Казахская, на которой работы еще идут. Благоустройство оценил во время рабочей поездки губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что в следующем году парковая часть продолжит преображаться.

Особое внимание уделялось озеленению Фото: Эдуард Пальгунов

БЕЗ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕ БЛАГОУСТРАИВАЛИ

Участие в обновлении сквера принимали участие студенты аграрного университета. 35 человек были разбиты на команды, которые предлагали свои идеи. Некоторые из них были воплощены в жизнь, что радует учащихся вуза.

- Этот парк был разработан именно студентами нашего вуза, у нас было создано 5 групп. На встречах мы придумывали идеи, спустя 15 собраний мы объединились и начали работать над одним проектом. Мы можем увидеть две локации, придуманные студентами, которые уже работают. Это лавочки, которые ярко освещаются, и кубы, которые в темное время светятся разными цветами. Вечером здесь безумно красиво, - рассказала, студентка 4-го курса ВолГАУ Карина Мухталиева.

В вечернее время этот арт-объект подсвечивается, студенты говорят, что выглядит это очень красиво Фото: Эдуард Пальгунов

В ближайшее время у ВолГАУ появится интерактивный путеводитель, он поможет первокурсникам, которые еще путаются в стенах вуза в поисках своей аудитории. Его тоже предложили сделать студенты.

- Из проекта нашей команды скоро установят интерактивную доску. Мы очень рады, что нашу идею поддержали и воплотили в жизнь. Это будет путеводителем по вузу у входа в здание, - отметила студентка 1-го курса магистратуры ВолГАУ Виктория Кошкина.

Сквер уже является местом для прогулок волгоградцев, живущих в соседних домах Фото: Эдуард Пальгунов

БЕСЕДКА С WI-FI

В сквере у университета прошли работы по обустройству пешеходных дорожек, есть пандусы для маломобильных групп населения. Подрядчик сделал системы полива, освещения, видеонаблюдения, установил 45 лавочек, урны, высадил газон и около 2500 единиц растений. Также появилась мультимедийная беседка, в которой можно подключаться к Wi-Fi. Благоустройство проходит в едином стиле с обновлением территории вдоль улицы Казахской.

Эта беседка раздает бесплатный интернет Фото: Эдуард Пальгунов

- Приступили весной этого года, работы уже завершились досрочно. На этой территории у нас 2 контракта – с ВолГАУ и ЖКХ Советского района. В едином стиле со сквером у аграрного университета благоустраивается территория вдоль улицы Казахской, применяются одни и те же материалы, одна и та же брусчатка. Там работы еще продолжаются, контракт до 1 ноября. Но тоже должны закончить досрочно, - сообщила руководитель производства генерального подрядчика по благоустройству сквера у ВолГАУ и улицы Казахской Екатерина Зеленина.

Для маломобильных групп населения установили пандус Фото: Эдуард Пальгунов

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ ВДОЛЬ ВТОРОЙ ПРОДОЛЬНОЙ

Обе территории благоустраиваются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». И если запланированное на этот год благоустройство в сквере у вуза подошло к концу, то в 2022-м там пройдут новые работы. Не исключено, что благоустройство продолжиться вдоль Второй продольной – от «Ленты» до нефтяного техникума.

- Учитывая, что сквер находится рядом с университетом, то идей здесь очень много. Их нужно дальше реализовывать уже в рамках паркового пространства и продолжать дальше. Есть потребность в том, чтобы продлить его вдоль Второй продольной. Какое наполнение будет у парка? С этим должна определиться молодежь, пусть считает, что ей необходимо сделать, выносит на обсуждения. Сейчас здесь прекрасное общественное пространство, помним, что здесь было раньше, - подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

У ВОЛГАУ СДЕЛАЮТ ФОНТАН И АМФИТЕАТР

Студенты уже предлагают свои идеи по наполнению сквера, которому по их инициативе дали имя генерала-майора Глазкова.

В сквере установили 45 лавочек Фото: Эдуард Пальгунов

- Запланировано развитие в части ландшафтного дизайна, будем высаживать зеленые насаждения. Предполагается строительство небольшого амфитеатра, студенты предложили проводить в нем по вечерам мероприятия для жителей района. Также предполагается строительство фонтана, - отметил ректор Волгоградского государственного аграрного университета Виталий Цепляев.