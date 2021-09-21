Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 сентября: 336 человек заболели, 17 умерли

Лечатся от ковида более 7 тысяч волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России на сегодня зафиксировали 19 тысяч 179 новых случаев COVID-19 и 812 смертей. На Волгоград и область приходятся лишь 336 заболевших коронавирусом. Тем не менее, регион продолжает оставаться среди субъектов РФ с самой напряженной обстановкой. Неизменна и 13-я позиция в рейтинге регионов по общему количеству заразившихся: почти 89 тысяч волгоградцев подхватили ковид за время пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 сентября 2021 года.

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Снова в Волгоградской области число смертей за сутки на максимальных значениях. Коронавирус и его последствия убили еще 17 человек. Всего за год с небольшим в регионе официально зафиксировано 2620 летальных исходов от COVID-19. В целом по России от ковида скончалось 199 тысяч 808 человек.

На лечении сегодня более 7,2 тысячи заболевших ковидом и пневмонией. Большинство из них лежат в больницах. По-прежнему прирост пациентов меньше выписки. За прошедшие сутки закрыли больничный 308 человек, за время пандемии одолели коронавирус чуть более 79 тысяч волгоградцев.

Хотя прирост заболевших коронавирусом в регионе в последнюю неделю слегка снижается, медики фиксируют всплеск заболеваемости ОРВИ, особенно среди школьников и детсадовцев. За последнюю неделю прирост составил 19%.