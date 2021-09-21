Велодорожка на набережной Волгограда покрылась проплешинами

Велодорожка в центре Волгограда весьма популярна у горожан. Там любит прокатиться мэр города-героя - Виталий Лихачев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И снова любители двухколесного транспорта активно обсуждают велоинфраструктуру Волгограда. Не ее отсутствие, а состояние. Волгоградцев возмутил участок для велосипедистов на верхней террасе Центральной набережной. Только недавно дорожку обновили, а она уже покрылась проплешинами, местами видны серьезные повреждения. Волгоградские велоактивисты, которые и так долгие годы борются за право на комфортные велопрогулки, резонно спрашивают: когда устранят дефекты? Как рассказали «КП-Волгоград» в городской администрации, это случится до конца 2021 года.

Напомним, велодорожку от музтеатра до ресторана «Маяк» обустроили во время комплексной реконструкции верхней террасы набережной. Это сделала компания «Приволжтрансстрой». Использовали специальное покрытие, которое должно было выдержать не только погодные условия, но и активную эксплуатацию велосипедистами, бегунами и популярными сегодня электросамокатами. Однако за несколько лет поверхность заметно стерлась, на ней появились трещины.

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что в курсе ситуации и уже уведомили компанию, выполнявшую работу, о плачевном состоянии велодорожки. В рамках гарантийного срока, который еще не закончился, подрядчик за свой счет приведет участок в пригодное для использования состояние. Более того, к работам приступят не в следующем году, а в этом. Когда пройдут дожди и будет нормальная погода, дорожку будет как новенькая, пообещали в администрации.

Велодорожка от музтеатра до 7-й Гвардейской. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Не меньше вопросов вызывает состояние велодорожки от музтеатра до 7-й Гвардейской. Точнее тот факт, что разметка давно стерлась, а наносить новую не спешат. Да и вообще складывается впечатление, что про нее забыли. Нет, не забыли. Дело в том, что сам бульвар (вместе с ним и пространство для велосипедистов) планируют реконструировать, а вот когда – вопрос. Так что остается ждать.

Не стоит забывать, что для велосипедистов строится настоящая трасса на нижней террасе Центральной набережной – от бронекатера БК-13 у музея-панорамы до спуска с центральной лестницы. Ширина три метра, прочное дорожное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона. Это не дорожка, где постоянно снуют пешеходы или бегуны, где не разогнаться, а полноценное пространство именно для велосипедистов.