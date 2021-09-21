Волгоградцам рассказали, как определить у близких болезнь Альцгеймера

Волгоградский врач Ольга Курушина рассказала, как противостоять Альцгеймеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Человек, потерявший память, теряет способность быть человеком» - так о болезни Альцгеймера говорит Ольга Курушина, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ. Это заболевание ухудшает когнитивные способности пациента, то есть не только память, но и мышление, речь, из-за чего человеку всё сложнее взаимодействовать с внешним миром. Сегодня, 21 сентября, в международный день распространения информации о болезни Альцгеймера мы разберем подробнее, можно ли противостоять этой болезни.

Беспокоиться нужно уже тогда, когда у ваших близких или даже у вас начались проблемы с памятью, концентрацией внимания, или речью. Например, если вы не можете вспомнить слово, которое хотели сказать.

ПОЧЕМУ РАЗВИВАЕТСЯ АЛЬЦГЕЙМЕР

Со временем в головном мозге начинаются атрофические процессы, очень часто они так сильно распространяются, что это начинает сказываться именно на когнитивных способностях. Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, оно развивается постепенно, но темпы гибели нейронов в головном мозге растут, и большое серое вещество у человека становится маленьким. В первую очередь процесс сказывается на памяти. Пациент с этим заболеванием не может запомнить новые данные и не может воспроизводить информацию, которую он получил ранее.

Ольга Курушина говорит, что Альцгеймер развивается постепенно. В этом и коварство этой болезни. Однако известно, что человек, который обладает большим объемом знаний, постоянно использует свои способности к мышлению, анализу, учится чему-то новому, будет как бы «проваливаться» в болезнь Альцгеймера чуть дольше, чем пациент, который не напрягает свой мозг. В науке это называется «гипотеза когнитивного резерва». И закладывается резерв еще в молодости.

КАК БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ

Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ заявляет, что чем больше наш мозг тренируется, тем лучше человек живет. Серое вещество не стоит ограничивать от избыточной нагрузки. Благодаря изучению чего-то нового мозг вырабатывает новые нейронные связи – они лучшие защитники от всех когнитивных проблем. Мозг можно натренировать, как мышцы, и точно так же он расслабится, если не будет работать. Лучшие когнитивные тренировки – это изучение языков, советует Ольга Курушина. А также игра на музыкальных инструментах, занятия танцами, изучение истории искусства. То есть та деятельность, которая не только развивает новые нейронные связи, но и затрагивает эмоции.

В наше время нет ни одного препарата, который остановил бы нейродегенеративное заболевание. Но есть лекарства, способные задержать развитие процесса и улучшить когнитивные способности. Главное – вовремя обратиться к неврологу.