Прямая линия: на вопросы волгоградцев ответит управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ Павел Гладких

Фото предоставлено Волгоградским отделением ФСС РФ

Изменения в правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма станут главной темой прямой линии, которая пройдет 21 сентября 2021 года в Волгограде. На вопросы ответит управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) Павел Гладких.

На сегодняшний день 20% взносов в ФСС работодатели могут потратить на превентивные меры по охране труда и защиту сотрудников от коронавируса. За счет средств Фонда можно закупить спецодежду, маски, санитайзеры и другие средства индивидуальной защиты, провести медосмотр, специальную оценку условий труда, отправить работника в санаторий и т.д.

- Какие меры по охране труда профинансирует ФСС?

- Какие изменения и новшества появились в этом году?

- В какие сроки необходимо подать документы?

В ходе прямой линии в формате онлайн управляющий Волгоградским отделением ФСС Павел Гладких ответит на вопросы наших читателей.

Вопросы присылайте до 12.00 часов 21 сентября на электронную почту elmira.kp@mail.ru. Ответы на самые актуальные темы читайте на сайте.