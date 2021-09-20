Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 сентября: 338 заболевших и 15 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 20 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 сентября в России у 19 744 человек из 85 регионов страны диагностировали COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе РФ, на сегодняшний день Волгоградская область занимает 16 место по распространению коронавируса. Суточный прирост – 338 человек. Отметим, что последние несколько дней число инфицированных немного пошло на спад, однако ситуация по-прежнему остается сложной. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 сентября 2021 года.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Волгограде и области за период пандемии коронавирусом заразились 88 280 человек. Порядка 78 тысяч пациентов удалось вылечить. Но люди продолжают умирать от ковида или осложнений, которые появляются на фоне болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

- Также за сутки зафиксировано 778 летальных исходов. В том числе 15 в Волгоградской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 996 человек., - отметили в оперштабе.

За весь период коронавирус унес жизни 2 588 волгоградцев. Отметим, что в регионе продолжается массовая вакцинация, уколы делают бесплатно в один или два этапа.