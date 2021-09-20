На видео попало ДТП с участием замглавы Дзержинского района Волгограда

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Аварию с участием автомобиля заместителя главы Дзержинского района Волгограда Александра Варламова обсуждают все, кому не лень: вечером 18 сентября на Самарском разъезде чиновник за рулем KIA Sportage пересек сплошную и допустил столкновение с иномаркой, за рулем которой находился Артем Штанников. На видео видно, как после этого между автомобилистами случился конфликт – второй участник аварии на эмоциях стал разбираться, почему водитель VIP-автомобиля не смотрел по сторонам и спровоцировал ДТП. Теперь Артем Штанников боится, что его обвинят в избиении чиновника.

«Я попал в ДТП, а именно передо мной через сплошную вылетел на Кia Sportage гражданин Варламов Александр - заместитель главы администрации. Приехавшая «скорая» сразу его увезла. Мотивируют, что ему плохо стало после ДТП. Впоследствии оказалось, что он поехал снимать побои, что я его избил (на фото видно, что он стоит целый без каких-либо повреждений). Приехавшие начальники криминальной полиции сообщили мне, что поступила жалоба на избиение данного гражданина», - написал в соцсетях Артем.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка, в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, проводится проверка. В мэрии ситуацию прокомментировали лаконично: правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы.

Однако волгоградец, ставший участником аварии, опасается, что на него заведут дело.

«Свидетели подтвердили, что никаких побоев я ему не наносил, что никаких повреждений, ссадин и ушибов у нет. В итоге под меня начали копать. Знакомые сообщили, что участник аварии делает справку о побоях. На меня хотят завести дело».

В распоряжении «КП-Волгоград» имеется справка о результатах химико-токсикологического исследования. В крови водителя KIA Sportage алкоголя не обнаружили.