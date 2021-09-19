Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 сентября: заболеваемость снижется четвертый день подряд

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 19 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области наметилась тенденция по снижению уровню заболеваемости коронавирусом. Четвертый день подряд прирост заболевших немного, но становится меньше. 19 сентября в регионе зафиксировали 337 новых случаев COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Сегодня Волгоградская область занимает 16-е место в стране по количеству новых заразившихся. Всего в России в воскресенье выявили 20 174 случая ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию COVID-19 подхватили 88 280 жителей региона. Никак не меняется ситуация со смертностью от вируса, ежедневно фиксируется от 15-ти до 17-ти летальных исходов. В воскресенье подтвердились 15 смертей. Всего пандемия унесла жизни уже 2 588 волгоградцев.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Выписка с выздоровлением по-прежнему уступает в численности заболеваемости ковидом. За последние сутки от коронавируса вылечились 307 пациентов. Всего в Волгоградской области победили COVID-19 78 490 человек.