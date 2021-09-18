Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 сентября: заболеваемость в регионе остановилась на одном уровне

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области на 18 сентября 2021 года. Фото: АВО

Вторую неделю подряд в Волгоградской области фиксируют меньше 350 случаев заражения COVID-19 в сутки. По данным федерального оперштаба, 18 сентября диагноз подтвердился у 339 волгоградцев. За все время распространения коронавируса в регионе им заболели 87 943 жителя. Всего в России сегодня выявили 20 329 случаев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Если заболеваемость ковидом в Волгоградской области немного снизилась и остановилась на одном уровне, то количество смертей не уменьшается. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 16 человек. С начала пандемии в области с коронавирусом не справились 2 573 волгоградца.

Волгоградская область уже несколько месяцев остается на 15 месте в России по ежесуточному приросту. Вылечились от коронавируса за последние сутки 341 пациент. Всего в регионе выздоровели 78 183 жителя региона.