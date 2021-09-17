Стоматолог Елена Маслак: Кариес передается ребенку от мамы

Чистить зубы ребенка нужно научить как можно раньше. Фото: Юлия Данильченко

Кариес – самое распространенное заболевание зубов, которым страдают до 90% детей и практически все взрослые. Вызывают его бактерии, которые живут в зубном налете. Заразен ли кариес, как от него защитить ребенка и как питание влияет на молочные зубы, рассказывает профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, д.м.н. Елена Маслак.

Не целуйте малыша в губы

- Развитию кариеса зубов способствуют кариесогенные бактерии, которые живут в зубном налете. Их ребенок получает, прежде всего, от мамы и других родственников, - подчеркивает профессор Елена Маслак.

Чтобы защитить ребенка от инфицирования кариесом, родители должны еще перед рождением малыша вылечить все свои зубы, сделать профессиональную чистку и уделять больше внимания гигиене полости рта. А когда дитя появится на свет, исключить контакты со слюной.

- Для этого мама не должна пробовать еду ребенка из его ложки, целовать ребенка в губы, облизывать соску, - советует стоматолог.

Такая программа уже показала свою эффективность в Японии. Благодаря только этим элементарным советам там сумели снизить заболеваемость ранним кариесом у детей.

Какую пить воду и что есть для здоровья зубов

Не меньшую роль в формировании крепких зубов играет правильное питание ребенка. Когда малышу начинают вводить прикорм, важно чтобы эта пища не содержала сахара.

- Еще одно положение ВОЗ - до двух лет дети не должны знать вкус сахара и вкус сладостей. Это отодвигает поражение зубов кариесом, потому что из сладкого бактерии вырабатывают кислоту, которая разрушает зубы и вызывает образование кариозных полостей, - отмечает профессор.

В пище ребенка должны быть кальций, фосфор и фториды, которые полезны для формирования зубов. Кальций и фосфор содержатся в молочных продуктах, фториды - в морепродуктах, зеленом чае и питьевой воде. Именно фториды защищают нас от кариеса, поэтому подберите такую бутилированную воду, которая содержит один миллиграмм ионов фтора на литр воды.

- Фториды формируют с кальцием вещество, которое защищает зубы от кислотной агрессии, поэтому мы назначаем детям с высоким риском развития кариеса таблетки фторида натрия.

Как вариант – использовать для приготовления пищи фторированную соль или установить специальные фильтры для воды, которые обеспечивают оптимальное содержание фторида.

Чистим зубы и ходим к стоматологу

Не менее важно научить ребенка чистить зубы два раза в день.

- Если ребенок привыкнет до 3-х лет ежедневно дважды в день чистить зубы, то эта привычка сохранится у него в дальнейшем на всю жизнь, - подчеркивает Елена Маслак.

Зубная паста малыша должна быть содержащей фторид. Не менее важно регулярно посещать стоматолога. Одна из рекомендуемых профилактических процедур - покрытие зубов фторидным лаком. Делать это желательно не менее двух раз в год, детям с высоким риском кариеса раз в 1-3 месяца.

- Сейчас выпускают очень хорошие лаки для детей, которые приятны на вкус, для которых не нужно высушивать поверхность зубов, они застывают при контакте со слюной, - рассказывает Елена Маслак.

Еще одна процедура, которая защищает детские зубы о кариеса, - герметизация фиссур. На жевательной поверхности зуба есть углубления-желобки, именно в них бактерии проникают первым делом. Врач закрывает эту ямку специальным герметиком, который предупреждает развитие кариеса на 90-100 процентов.

- Главная задача родителей - защитить ребенка от инфицирования кариесогенной микрофлорой до двух лет, - подчеркивает профессор.