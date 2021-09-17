Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 сентября: суточный прирост заболевших держится на одном уровне

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 17 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградская область ежедневно занимает 15-е место в стране по суточному приросту заболевших коронавирусом. Число новых заболевших в регионе держится почти на одном и том же уровне без резкого увеличения. 17 сентября в Волгоградской области подтвердились 340 случаев COVID-19. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом. По всей России сегодня заразились 19 905 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Без изменений в регионе остается ситуация со смертностью от ковида. В пятницу жертвами вируса стали 16 волгоградцев. В сентябре от коронавируса скончались уже 265 жителей Волгоградской области. Всего пандемия унесла жизни 2557 пациентов.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

С выздоровлением за последние сутки завершили лечение от COVID-19 328 волгоградцев. Число выписывающихся по-прежнему меньше, чем новых заболевших. За все время распространения ковида в регионе вылечилось от него 77 842 человека.