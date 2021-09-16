Желанная новинка GEELY ATLAS PRO

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Официальный дилер автопроизводителя GEELY – компания «Волга-Раст» объявляет старт продаж нового флагманского кроссовера бренда ATLAS PRO в салонах Волгограда. Новинка будет доступна в свободной продаже и на заказ в комплектациях LUXURY[1], FLAGSHIP[2] и FLAGSHIP[3] +.

Новый GEELY ATLAS PRO – официальная рестайлинговая версия базового компактного кроссовера бренда, который уже 7 лет выпускается на конвейерах белорусско-китайского завода «БелДжи». Автомобиль был оптимально доработан и модернизирован под российские эксплуатационные и климатические требования в сотрудничестве со шведскими и итальянскими специалистами.

5-дверный компактный SUV[4] сконструирован на проверенной временем модульной платформе CMA[5] (Volvo), получил увеличенный в габаритах кузов (4544 х 1831 х 1713 мм), 378-литровый багажник и дорожный просвет до 177 мм, а также модернизированную технологичную подвеску от Lotus[6].

«Сдержанно-роскошный» дизайн ATLAS PRO изменен незначительно: поменяли форму и рельеф капот и бамперы, более объемно выглядит концентрическая радиаторная решетка, задняя дверь получила новый спортивный спойлер. Кардинально изменилась световая оптика – теперь это энергоэкономичные светодиодные фары Valeo[7] с IHBC[8] (интеллектуальная система переключения ближнего/дальнего света на расстоянии 220 метров) и дневные ходовые огни, на задних фонарях смонтированы динамичные указатели поворотов.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Силовая установка в новом ATLAS PRO – надежный, экономичный и проверенный на моделях предыдущих поколений кроссоверов 1.5-литровый турбомотор на 177 лошадиных сил с использованием инновационных технологий GEELY 4.0[9], который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией нового поколения.

Дополнительно в кроссовере использован мягкий гибрид 48V EMC[10] (автоматически подзаряжающаяся на ходу литий-ионная батарея + стартер-генератор + конвертер), позволяющий разгонять машину до 100 км/час всего за 9.5 секунд за счет дополнительного крутящего момента и существенно экономить топливо (6.5-7.5л/100 км).

Все комплектации GEELY ATLAS PRO – полноприводные (4WD[11]), на основе многодисковой муфты, которая в автоматическом режиме подключается и перераспределяет крутящий момент на все колеса при увеличении дорожных нагрузок. При использовании 4WD[11] + многорычажной динамичной подвеской McPherson[12], машина получает практически внедорожные возможности и уверенно перемещается на мокрых, заснеженных и обледенелых трассах, а также не теряет динамики в условиях полного бездорожья.

Наибольшим изменениям подвергся салон автомобиля и комплектация водительского места. Улучшено качество и шумоизоляция обивки (эко-кожа и дополнительная отделка мягким пластиком), атмосферная подсветка салонного пространства имеет 42 цветовых оттенка на выбор, установлены новые ортопедические сиденья с пакетом регулировок, увеличено пространство перед задним диваном (+индивидуальная подсветка + разъемы USB[13] + воздушный обдув).

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Водительское место комплектуется 7-дюймовой цифровой приборной панелью с пакетом индивидуальных настроек, регулируемая по углу наклона и вылету рулевая колонка, обогреваемый мультифункциональный руль с клавишами управления системой климат-контроля и управляющие опции.

В автомобиле установлена инновационная цветная интерактивная 12.3-дюймовая мультимедиа и акустическая система на 8 динамиков, возможность подключения и управления со смартфона, а также регулировки кругового обзора и обогрева салона.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Компактный кроссовер GEELY ATLAS PRO будет представлен в автосалонах «Волга-Раст» в Волгограде в комплектациях LUXURY[1], FLAGSHIP[2] и FLAGSHIP+[3].

- Все три версии кроссовера комплектуются современными системами управления: курсовой устойчивости (ESC[14]), кругового обзора, экстренного торможения (EBA[15]), антиблокировки тормозов (ABS[16]) и распределения тормозного усилия (EBD[17]), антипробуксовки (TCS[18]) и ограничения скорости, удержания авто на месте (Autohold[19]) и помощи при старте на наклонных поверхностях (HDS[20], HHC[21]), датчиками парковки, датчиками света и дождя. электроусилителем руля (EPS[22]) и электронным стояночным тормозом.

- Безопасность водителю и пассажирам обеспечивают системы мониторинга давления в покрышках (TPMS[23]) и усталости водителя, бесключевой доступ, центральный замок и кнопка запуска двигателя, блокировка замков при начале движения, фронтальные и боковые подушки и шторки, иммобилайзер, детские крепления IsoFix[24], «детский замок», и система аварийного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB[25]), удержание автомобиля в полосе движения (LKA[26]) и предупреждения о выезде из полосы (LDW[27]), Система распознавания дорожных знаков (SLIF[28]) и интеллектуальный круиз-контроль (ICC[29]) установлены только в «дорогих» модификациях FLAGSHIP[2] и FLAGSHIP+[3].

- Светодиодная оптика для всех комплектаций: фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни, указатели поворота и задние фонари. В версии LUXURY отсутствует интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC[8]).

- Общие «теплые» опции: двухзонный климат-контроль, обогрев сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал заднего вида.

- В салоне – премиальные сиденья с электрорегулировкой (4-6 положений) отделкой экокожей и вставками под «карбон», передним и задним подлокотниками со стаканными вставками, лампами для чтения. Для всех комплектаций обязательны цифровая 7-дюймовая панель приборов, мультимедиа с 12.3-дюймовым экраном с поддержкой Bluetooth[30] и Easy Connection[31] + 8 акустических динамиков, розетки на 12V, 4 порта USB[13].

- В комплектации LUXURY отсутствуют: дорогая обивка салона, атмосферная салонная подсветка и подсветка в солнцезащитном козырьке, электропривод двери багажника с дистанционной кнопкой открывания на ключ (но есть опция дистанционной разблокировки), беспроводная зарядка для мобильного телефона и розетка на 12V в багажнике.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Единственное отличие FLAGSHIP+[3] от FLAGSHIP[2] – большая панорамная крыша с функцией антизащемления.

Автомобили GEELY ATLAS PRO – уже в нашем салоне по адресу г. Волгоград ул. Землячки 69, где вы можете пройти тест-драйв новинки оценить преимущества новой модели в разных комплектациях и воспользоваться выгодными предложениями на покупку и обмен авто.

Перевод:

[1] luxury- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Лакшари.

[2] Flagship - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Флэщип.

[3] Flagship+ - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Флэщип+.

[4] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[5] CMA - (англ. Compact Modular Arhitecture) глобальная универсальная автомобильная платформа, совместно разработанная Volvo и Geely под их флагом исследований и разработок China Euro Vehicle Technology AB, транслитерация КМА.

[6] Lotus - (англ.) малайзийский автопроизводитель, транслитерация Лотус.

[7] Valeo - (англ.) светодиодные фары ближнего и дальнего света, транслитерация Валео.

[8] IHBC - (англ.) интеллектуальная система включения и переключения дальнего света, транслитерация ИХБЦ.

[9] GEELY 4.0 - (англ.) инновационная технология от GEELY, транслитерация Джили 4.0.

[10] 48V EMC - (англ.) литий-ионная батарея, транслитерация 48V ЕМС.

[11] 4WD - (англ.) двухосная трансмиссия транспортного средства, способная одновременно обеспечивать крутящий момент на всех его колесах, транслитерация 4ВД.

[12] McPherson - (англ.) подвеска на направляющих стойках, транслитерация Макферсон.

[13] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[14] ESC- (англ. Electronic Stability Control) бортовая электронная система, которая помогает предотвратить пробуксовку и крен кузова, транслитерация ЕСЦ.

[15] EBA - (англ.) электронная система экстренного торможения автомобиля, транслитерация ЭБА.

[16] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС.

[17] EBD - (англ.) система электронного распределения тормозного усилия, транслитерация ЕБД.

[18] TCS- (англ.) система позволяет избежать пробуксовки колес автомобиля, транслитерация ТЦС.

[19] Autohold- (англ.) функция обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация АвтоХолд.

[20] HDS - (англ.) гидравлический автокран, транслитерация ХДС.

[21] HHC - (англ. Hill-start Assist Control) система помощи при подъеме по склону, транслитерация ХХК.

[22] EPS - (англ.) электроусилитель рулевого управления, транслитерация ЕПС.

[23] TPMS - (англ.) система контроля давления в шинах, транслитерация ТПМС.

[24] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[25] AEB- (англ.) система автоматического аварийного торможения, транслитерация АЕБ.

[26] LKA - (англ.) система помощи по удержанию автомобиля в полосе движения, транслитерация ЛКА.

[27] LDW - (англ.) функция предупреждения о сходе автомобиля с полосы, транслитерация ЛДВ. [28] SLIF- (англ.) система распознавания дорожных знаков, транслитерация СЛИФ.

[29] ICC- (англ.) интеллектуальный круиз – контроль, обеспечивающий соблюдение безопасной дистанции с другими участниками дорожного движения, транслитерация ИКК.

[30] Bluetooth- (англ.) производственная спецификация беспроводных персональных сетей, транслитерация Блютуз.

[31] Easy Connection - (англ.) бесплатное приложение для Android, которое можно загрузить из Google Play, транслитерация Изи Конекшн.

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