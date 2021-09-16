Platforma запустила сервис по дистанционной оценке повреждений автомобилей с помощью нейросети

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Платформа больших данных» (Platforma), совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома», разработала новый сервис, который позволяет удаленно оценить состояние кузова автомобиля: масштаб повреждений, в том числе после ДТП, наличие грязи, снега, посторонних наклеек и других деталей. К промышленному тестированию и последующему использованию нового сервиса планируется привлечь страховые и каршеринговые компании, а также автомобильные маркетплейсы. Эксперты Platforma прогнозируют, что сегмент дистанционной оценки имущества на основе Big Data составит 1,2 млрд рублей в 2025 году.

Дистанционная оценка повреждений автомобиля работает на базе нейросетей, которые разработаны специалистами Platforma. Искусственный интеллект способен распознавать модели автомобилей, пострадавшие детали кузова, типы повреждений, степень загрязнения и другие. В период обучения нейросети обработали более 30 000 фотографий и определили более 65 000 элементов автомобиля. В настоящий момент решение стабильно распознает 48 классов деталей и 14 классов повреждений.

Следующим этапом развития сервиса станет автоматическая калькуляция стоимости ремонта, исходя из масштаба ущерба. По данным экспертов Platforma, именно эта опция наиболее востребована среди потенциальных клиентов, в том числе банков и страховых компаний, поэтому уже прорабатывается технология для наиболее релевантной оцифровки ремонтных работ.

«СП ВТБ и “Ростелекома” реализует амбициозную задачу — к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. Специалисты Platforma используют уникальный объем данных и технологии искусственного интеллекта для создания передовых цифровых сервисов, которые могут применяться в различных сферах. Дистанционная оценка имущества при помощи алгоритмов искусственного интеллекта — это большой шаг вперед в автоматизации работы страховых и каршеринговых компаний. Сервис способен не только повысить эффективность процессов оценки имущества, но и существенно улучшить качество и скорость обслуживания клиентов», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ, глава совета директоров Platforma Вадим Кулик.

«“Платформа больших данных” начинает развивать технологии, которые работают на базе глубокой обработки Big Data. Новый сервис с применением алгоритмов искусственного интеллекта и нейросетей можно назвать дебютом. В дальнейшем СП планирует не только выводить на рынок новые сервисы, но и стать ведущим поставщиком синтетических данных для различных бизнес-проектов с применением искусственного интеллекта. Platforma также будет активно задействовать наработки “Ростелекома” в области искусственного интеллекта, включая технологии компьютерного зрения и видеоаналитики, которые необходимы для успешной реализации новых масштабных проектов», — сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

«В прошлом году рынок сервисов дистанционной оценки имущества с использованием больших данных в России составлял 700 млн рублей, мы ожидаем, что к 2025 году он увеличится до 1,2 млрд. За рубежом такая практика более развита. Одними из наиболее ярких примеров иностранных игроков можно назвать британский Tractable и американский Cape Analytics, которые работают на рынке с 2014 года и за это время совокупно привлекли более 90 млн долларов инвестиций», — рассказал генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.

По итогам тестирования компания планирует предлагать продукт в виде специального приложения, а также API для интеграции в ИТ-системы заказчика. Обработка одного запроса занимает всего несколько секунд. Это позволит существенно экономить, например, страховым компаниям на выезде своих агентов — стоимость одного выезда в Москве составляет около 3 тыс. рублей. Использование нейросетей позволит также снизить потенциальный уровень мошенничества и автоматизировать обработку фотографий.

В настоящий момент сервис функционирует в тестовом режиме. Промышленная версия для широкого использования будет доступна в первом квартале следующего года.

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