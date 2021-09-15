«ЕвроХим» вошел в число лидеров инвестиционной активности России

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«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» стала лучшим производителем удобрений в рейтинге инвестиционной эффективности РБК. Компания вошла в десятку лидеров, опередив такие компании как «Газпром», «Роснефть» и «Яндекс»

Согласно оценке агентства «Национальные кредитные рейтинги» совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования (АСАП), «ЕвроХим» признан самым эффективным предприятием среди российских производителей минеральных удобрений.

В 2020 году «ЕвроХим» продемонстрировал рекордные финансовые результаты, создав прочную базу для дальнейшего роста. Консолидированная выручка составила $6,2 млрд, объем продаж вырос до 25,6 млн т, а показатель EBITDA стал рекордным за историю существования компании, достигнув отметки в $1,8 млрд. Денежный поток от операционной деятельности вырос на 31%.

Авторы рейтинга оценивали эффективность компаний по пяти компонентам: совокупные расходы инвестиционного характера; соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности; отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов; отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации; рентабельность активов по операционной прибыли.

«ЕвроХим» — один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Группа имеет вертикально интегрированную структуру, а ее деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство удобрений, логистику и дистрибуцию. 27 августа компании исполняется 20 лет.

В августе 2021 года 15-летие отметил «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие «ЕвроХима», созданное для освоения одного из крупнейших в России Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградской области. С приходом компании-инвестора в районе наступил новый этап развития. На Гремячинском горно-обогатительном комбинате и в смежных отраслях созданы тысячи рабочих мест. При этом предприятие российского бизнесмена Андрея Мельниченко не только возводит в Котельниковском районе современный промышленный комплекс, но инвестирует в развитие социальной сферы города, предпринимает все возможное для повышения уровня жизни местных жителей.

С приходом «ЕвроХима» в Котельниково построены два новых жилых района, открыт детский сад, строится школа. Социальные объекты предприятие открывает не только для сотрудников своего предприятия, но и для всех жителей Котельниково.