Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали больнице новую партию благотворительной помощи

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сейчас на промплощадке комбината работают более 2,5 тысячи человек. Подавляющее большинство работников живут в самом городе Котельниково или в близлежащих хуторах и поселках.

Предприятие считает своим долгом обеспечивать высокий уровень защиты своих сотрудников и их семей, как и прочих жителей Котельниково. Поэтому в период пандемии волонтеры из числа работников комбината по решению оперативного штаба компании «ЕвроХим» передали медикам Котельниковской и Октябрьской больниц несколько партий спецодежды, средств защиты и дезинфицирующих веществ, необходимых для работы врачей в ковидных госпиталях.

В настоящее время эпидемическая обстановка в Волгоградской области остается напряженной, на лечение в больницу поступает значительное количество больных коронавирусной инфекцией. Соответственно увеличивается нагрузка на медперсонал, вынужденный проводить рабочие смены в спецкостюмах и другом защитном снаряжении. Волонтеры Гремячинского горно-обогатительного комбината привезли в ЦРБ Котельниковского района еще одну партию благотворительной помощи – три сплит-системы, которые сделают микроклимат в отделениях ЦРБ благоприятным для работы докторов и лечения пациентов. Оборудование будет установлено в реанимационном и инфекционном отделениях.

Гремячинский ГОК вносит свой вклад в борьбу с пандемией еще и ударными темпами вакцинации. На предприятии завершается прививочная кампания. По последним данным вакцинацию прошли 84% от общей численности сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», антитела к вирусу имеют более 90% работников.

За участие в реализации мер поддержки в период пандемии COVID-19 компанию российского предпринимателя Андрея Мельниченко поблагодарил Президент России Владимир Путин:

«Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», - сказано в письме Президента.