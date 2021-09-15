Квест доброты: Новые люди помогли инвалиду из Волгоградской области вернуться домой

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Чиновники разных ведомств швыряли ему документы в лицо, когда измученный болезнями и переездами инвалид обращался за помощью. Мужчина искал выход, оставшись с горстью мелочи в кармане. Помощь пришла, когда он ее совсем не ждал - от волонтеров партии «Новые люди». Они обратили внимание на потерянного мужчину на вокзале. И помогли ему вернуться домой, подключив коллег из других регионов.

1000 вольт и инвалидное кресло на 27 лет

История жителя райцентра Котельниково Олега Федотова заслуживает того, чтобы стать основой для остросюжетного фильма. Проведя в инвалидном кресле почти 27 лет после несчастного случая, Олег заново научился ходить. В 1990 году во время службы в армии в пограничном Белогорске он едва не погиб. Разряд в 1000 вольт, который он получил, сделал его инвалидом — отказали ноги. Самый близкий человек — родная мать — умерла, пока он служил в армии. Когда на службе случилось ЧП, кто-то в панике сообщил ей, что сын погиб. Услышав такое, женщина замертво рухнула с крыльца. О том, что сын выжил, она так и не узнала. Олег остался один и почти смирился с тем, что доживать придется в инвалидном кресле.

Но несколько лет назад произошло чудо. При очередном осмотре лечащий врач Олега заметил, что у ног появилась чувствительность и мышечная активность. Пальцы начали шевелиться. «Оказалось, что организм крепкий. На поправку иду быстро, сейчас получается даже ходить без палочки», - рассказывает Олег Геннадьевич. Не готовым к таким стремительным переменам оказалось только сердце мужчины, отвыкшее от серьезных нагрузок и стрессов за 27 лет жизни в инвалидной коляске.

Когда равнодушие убивает

Каждый год волгоградские медики отправляют необычного пациента на реабилитационный курс в санаторий. В этом году выбрали Новосибирск. Обратная дорога затянулась почти на полгода. При пересадке в Уфе Олегу внезапно стало плохо: в местной больнице он провел 26 дней. Врачи сказали: хотите жить — больше никаких полетов. Дальше добирался поездом, но в Ульяновске мужчине снова стало плохо. В больнице он провел еще 24 дня.

Решил автобусом доехать до Москвы и снова попал в больницу на три недели. На этот раз в выписке медики написали: в поездке пациенту требуется сопровождение медработника.

«К тому времени до снятия с учета как военнослужащего мне оставалось совсем немного. В военной прокуратуре, куда я обратился за содействием, врачебную выписку мне швырнули со словами: кто тебя снимал с транспорта, тот пусть и везет. Вот так оказалось, что ведомству, из-за которого я стал беспомощным калекой, я стал не нужен», - рассказывает Олег.

Так в чужом городе инвалид оказался один на один со своими проблемами. Билеты Олегу пришлось покупать за свой счет. Очередной приступ настиг его на перроне станции Ливны под Тулой.

«В кармане звенела одна мелочь. Я уже двое суток еды нормальной не мог купить, - делится Олег. - Повезло, что на вокзале разговорился с двумя молодыми девушками в бирюзовых майках – Линой и Оксаной. Выслушав всю историю, они пообещали помочь».

Помогают те, кто живет сердцем

Девчонки, оказавшиеся активистками партии «Новые люди», не обманули. Посодействовали с приобретением билетов до Воронежа и договорились, чтобы там путешественника поневоле встретили их однопартийцы. В Воронеже ветеран попал в гостеприимные объятия сторонника партии Антона Ткачева и его помощницы Евгении.

«Просто не могли не помочь, услышав историю этого человека. Тем более, что на месте Олега Геннадьевича сегодня может оказаться каждый», - рассказывает Антон Ткачев, который вместе с Новыми людьми Ростовской области помог Федорову вернуться домой.

«Все волновались, как пройдет поездка, и старались сделать ее максимально комфортной. Рады, что все завершилось благополучно», - делится ростовский сторонник Новых людей Александр Чухлебов.

Татьяна Белова из Волгодонска, встретив особенного пассажира, организовала его поездку до Котельниково. «Никогда не думал, что совершенно незнакомые люди окажутся такими внимательными и заботливыми. К моменту, когда я встретил на вокзале в Ливнах Лину и Оксану, я почти отчаялся. Совсем не представлял, как буду выкручиваться», - рассказывает Олег.

После обследования в родной котельниковской больнице выяснилось, что в изматывающем путешествии мужчина перенес два инфаркта и инсульт. Сейчас Олег Геннадьевич находится под присмотром волгоградских Новых людей. Ребята оказали помощь с приобретением лекарств и переездами из города в область. Федотову предстоит новое испытание - оформление гражданской пенсии, и ездить ему предстоит немало. Сам Олег Геннадьевич говорит, что дома чувствует себя намного лучше — помогают стены и близкие люди. Теперь он точно знает, что в трудный момент самая быстрая помощь приходит от тех, кто живет сердцем.

«Эта история о том, что равнодушие чиновников способно убивать. И чтобы этого не случилось, мы стараемся сейчас максимально поддержать Олега Геннадьевича. Поможем быстрее пройти бюрократические формальности и переоформить документы. Потому что люди важнее любых бумажек», - говорит активистка Новых людей в Волгограде Анастасия Васильева.