Стал известен режим работы собора Александра Невского в Волгограде

Собор будет работать с семи утра Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде готовятся к открытию построенного собора Александра Невского. Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут в воскресенье, 19 сентября. На площади у храма уже вовсю идет подготовка к празднику, монтируются сцена и экраны. Также стало известно, какой режим работы будет у собора после открытия.

Свои двери храм распахнет уже 18 сентября с 17.00 до 19.00. Там пройдет первое Всенощное бдение, которое возглавит епископ Урюпинскии и Новоаннинскии Елисей. На вечернюю службу пустят всех желающих. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской епархии. В воскресенье, 19 сентября, он будет открыт с 7.00 до 19.00. Собор будет ежедневно работать с семи утра до семи вечера. В будние дни в 7.40 будут проходить Часы, в 8.00 - Божественная литургия. Вечернее богослужение будет начинаться в 17.00. В воскресенье и в праздничные дни ранняя Божественная литургия планируется в 7.00, поздняя – в 9.00. Пока неизвестно, кто станет настоятелем собора Александра Невского.

Напомним, 19 сентября состоится освящение построенного кафедрального собора святого Александра Невского и первая Божественная литургия. На службу внутрь попадут немногие, а только те волгоградцы, которые есть в специальных списках. Их утвердили в приходах Волгоградской митрополии. Для всех желающих литургию покажут на экранах, которые устанавливаются на площади Павших Борцов. На нее будут пускать только со стороны Аллеи героев.

Вечером в воскресенье сцене у главпочтамта состоится концерт, подготовленный московско-волгоградской режиссерской группой. В нем примут участие около 150 артистов. А когда стемнеет, небо Волгограда озарит фейерверк. Автомобилистам стоит быть внимательными, центр города станет пешеходным на несколько дней, будет перекрыт ряд улиц.