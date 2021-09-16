Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 сентября: небольшой спад заболеваемости продолжают фиксировать в регионе

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали 342 заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начиная с 6 сентября, в Волгоградской области регистрируют меньше 350 случаев заражения COVID-19 в сутки. Это особенно заметно на фоне рекордных значений августа. По данным федерального оперштаба, 16 сентября диагноз подтвердился у 342 волгоградцев. Но смертность от коронавируса остается на высоком уровне – с последствиями заболевания не справились 16 человек. Всего в России в четверг выявили 19 тысяч 594 случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Волгоградская область по-прежнему держится на 15 месте в стране по ежесуточному приросту заболевания. С начала пандемии в области коронавирусом заболели 87 264 жителя. Вылечились от COVID-19 за последние сутки 322 пациента, за всё время распространения вируса – 77 514 волгоградцев. Скончались от коронавируса 2 541 человек.