Эффективность зеленой энергетики подтвердили на водоканале Волжского

На Волжском водоканале используют энергию нескольких солнечных станций. Кадр видео Первого канала

О том, как сделать предприятие эффективнее и экологичнее, думают не только бизнесмены, но и муниципальные предприятия. Поэтому на Волжском водоканале начали использовать возобновляемые источники электроэнергии. Солнечные батареи устанавливают в цехах и на станциях.

В ремонтно-механическом цехе появилась солнечная станция мощностью в 5 кВт. Хотя этого и не достаточно, чтобы круглосуточно полностью снабжать здание электроэнергией, экономия выходит существенная. По словам директора Волжского водоканала Юрия Орлова, за два месяца солнечные батареи доказали свою эффективность . На предприятии рассчитывают, что проект окупится за 5 лет.

Используют солнечную энергию в работе и на трех канализационно-насосных станциях Волжского водоканала. За два месяца солнечные батареи в сумме дали 9800 кВт – это экономия на коммунальных платежах порядка 80 тысяч рублей. Поэтому объекты зеленой энергетики вскоре появятся и на других производственных объектах. Перспективы развития и модернизацию коммунального хозяйства по федеральному проекту за счет банка БРИКС коллектив предприятия обсудил на встрече с председателем парламентской комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олегом Савченко.

Перепективы обсудили на встрече с коллективом. Кадр видео Первого канала

- Мы доказали эффективность реализации этой программы и соответственно эффективность траты этих средств, поэтому авторитетный банк с большими ресурсами будет уделять больше внимания в нашу сторону, - подчеркивает Олег Савченко.

Программа предусматривает модернизацию коммунального хозяйства, строительство новых сетей, реконструкцию канализационно-насосных станций. В перспективе это не только повышение надежности и мощностей Волжского водоканала, но и новые проекты, которые позволят снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность предприятий.