Полосы движения на Нулевой продольной в Волгограде разделили тросами

Потоки движения транспорта на Нулевой продольной разделили, перекрыв выезд на встречку. Фото: Эдуард Пальгунов

На Нулевой продольной в центре Волгограда появилось новшество – четыреста метров автомобильной трассы на набережной разделили тросовым ограждением. Полосы движения транспорта разграничили от светофора напротив колеса обозрения до улицы Бакинской, чтобы обезопасить аварийный участок. За три года здесь произошло несколько смертельных ДТП, еще несколько человек пострадали. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, тросовое ограждение ограничит выезд на встречную полосу в опасном месте.

На этом участке произошло сразу несколько смертельных аварий. Фото: Эдуард Пальгунов

- Эти меры позволят предотвратить несанкционированный выезд на встречную полосу движения и нарушение правил дорожного движения, связанные с разворотом и поворотом налево на непредусмотренном для этого участке магистрали, - прокомментировали в администрации Волгограда.

Площадка под мостом через Волгу на набережной стала популярным местом у молодежи. По вечерам здесь собирается множество волгоградцев на автомобилях и мотоциклах. Уезжая с тусовки, правилами нередко пренебрегают. Поэтому в мэрии решили проблему путем разделения потоков.

Работы по монтажу ограждения близки к завершению. Фото: Эдуард Пальгунов

- Тросовые ограждения были выбраны для сохранения внешнего вида магистрали – они визуально не перегружают территорию, обеспечивают хорошую обзорность при обеспечении всех требований безопасности, - отмечают чиновники.- На опоры после монтажа наносится световозвращающая разметка, что обеспечит хорошую видимость в темное время суток.

Разделитель начинается от светофора. Фото: Эдуард Пальгунов

Смертельно опасный участок

Аварии на участке рокадной дороги у «танцующего моста» не редкость. Только в трех ДТП с участием автомобилей и мотоциклов за три года здесь погибли пять человек. И это не считая происшествий с пострадавшими и «железок».

В середине мая 2018 года поздней ночью у моста через Волгу столкнулись Chevrolet Lаcetti и мотоцикл BMW S1000RR. По данным полиции, автомобиль выезжал с парковки и при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту. 35-летний байкер и его 26-летняя пассажирка скончались не месте. Сидевший за рулем иномарки гражданин Ирака и его 17-летний пассажир оказались в больнице. Суд приговорил виновника аварии к 4,5 года колонии.

Байкер и его пассажирка погибли на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одно смертельное ДТП на этом участке произошло вечером 29 сентября 2020 года. 22-летний водитель за рулем «ВАЗ-21124» ехал в сторону 7-й Гвардейской и решил развернуться, но ехавшего сзади мотоцикла «Хонда CBR 600F» не заметил. 31-летний мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.

Кадр с видео ДТП.

В июне 2021 года на Нулевой продольной столкнулись «ВАЗ» и мотоцикл «Кавасаки». Авария тоже произошла глубокой ночью. 21-летний водитель легковушки также выезжал с парковки под «танцующим мостом» и пошел на разворот через двойную сплошную. Оба водителя погибли.

Водитель ВАЗа поехал через двойную сплошную. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас работы по установке тросового разделителя полос на набережной почти завершены. Движение для этого не перекрывали, лишь ограничивали скорость. Автомобилисты уже могут оценить результат. Остается надеяться, что отразится он и на статистике ДТП.