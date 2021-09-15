Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 сентября: вновь скачок смертности

Актуальная информация о коронавирусе на 25 сентября 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 15 сентября, в 85 регионах России выявили 18 841 случай COVID-19. У 7,4% болезнь протекает бессимптомно. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе РФ, Волгоградская область стабильно занимает 15-е место по приросту инфицированных – плюс 343 случая за сутки. Таким образом, число зараженных увеличилось до 86 922 человек. Регулярно увеличивается статистика летальных исходов. Экспертная комиссия подтвердила 792 смерти от коронавируса за сутки, в том числе 17 – в Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 сентября 2021 года.

Стопкоронавирус.рф.

Отметим, что весь период в России от коронавируса скончался 195 041 человек, в частности, 2 525 – жители Волгограда и региона.

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Ежесуточно в больницы области попадают сотни волгоградцев, у которых диагностируют коронавирус. врачи регулярно выписывают выздоровевших: за сутки прирост практически равен количеству тех, кто закрыл больничные листы, а таких 341 пациент.

- За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 17 039 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 435 072 человек, - отметили в оперштабе.

В Волгоградской области от ковида вылечились почти 77 тысяч человек.