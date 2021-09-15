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Авто15 сентября 2021 9:19

Тарифы на эвакуацию авто 2021 и адреса штрафстоянок Волгограда и Волжского

Сколько придется заплатить и где искать машину, если ее увез эвакуатор в Волгограде и Волжском в 2021 году
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За эвакуацию придется отдать приличную сумму.

За эвакуацию придется отдать приличную сумму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы паркуете свой автомобиль где попало, особенно в центре Волгограда, рискуете не обнаружить свою «ласточку» там, где ее оставили. Машину вполне может увезти на штрафстоянку эвакуатор. Рассказываем, как действовать, если вы не нашли авто на месте, куда звонить и во сколько обойдется перемещение и хранение на штрафстоянке в Волгограде и Волжском.

Что делать, если автомобиля нет на месте?

Конечно, первая мысль, которая приходит в голову не обнаружившего припаркованный автомобиль владельца: «Угнали!». Такое тоже не исключено. Поэтому первым делом в такой ситуации нужно позвонить в дежурную часть ОГИБДД в Волгограде по телефону (8442) 93-21-31, в Волжском - (8443) 58-22-11 или набрать номер 02 (102). Сообщите марку машины, госномер, ФИО владельца и адрес, где вы оставили автомобиль. Если машину эвакуировали, диспетчер расскажет, на какую спецстоянку ее отвезли и адрес подразделения ГИБДД, в которое придется ехать за протоколом. Если же таких данных в дежурной части нет, вы сможете заявить об угоне.

За что могут задержать (эвакуировать) авто?

Все причины, которым автомобиль могут задержать (эвакуировать), перечислены в Правилах дорожного движения и КоАП РФ. Так, машину могут увезти, если она мешает движению, вы оставили ее на железнодорожных переездах, на трамвайных путях или в непосредственной близости от них, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними. Нельзя парковаться на тротуарах, остановках, пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, а также везде, где действует знак «работает эвакуатор».

Учтите, задержание ТС должны остановить, если водитель вернулся к машине в момент ее эвакуации и устранил причину. Правда, штраф за нарушение заплатить в этом случае все же придется. На это у вас есть 70 дней (10 дней - на обжалование, 60 дней - на оплату). А вот если эвакуатор уже тронулся с места с вашей «ласточкой» на борту, остается лишь помахать ей рукой, готовить денежки и ехать вслед на спецстоянку. Еще один момент - с пассажирами внутри машину не эвакуируют.

Как забрать машину со штрафстоянки?

Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, первым делом придется ехать в ГИБДД за протоколом о задержании ТС и разрешением на его выдачу. Без этих документов машину вам не вернут. Но и чтобы их получить, понадобятся документы: паспорт, водительские права, СТС, полис ОСАГО, доверенность (для представителя владельца). Оставили их в бардачке? Тогда сначала придется прокатиться до специализированной стоянки, где составят акты на вскрытие и допуск к салону авто и о повторном опломбировании.

Поторопитесь, чем раньше вы заберете машину, тем меньше заплатите за ее хранение на спецстоянке. Но все же не поленитесь перед этим тщательно осмотреть автомобиль: на нем не должно быть никаких новых повреждений. Подписывайте акт приема-передачи ТС только после того, как в этом убедитесь. Также на стоянке вам выпишут квитанцию за перемещение и хранения автомобиля. На ее оплату отводится 30 дней.

Сколько придется заплатить за эвакуацию и штрафстоянку в Волгограде и области?

Во-первых, владельцу задержанного автомобиля или мотоцикла придется оплатить штраф, его сумма зависит от нарушения. Во-вторых, оплатить тариф на перемещение и хранение задержанного транспорта. Он зависит от того, какая спецстоянка Волгоградской области оказалась ближе к месту эвакуации. Утверждает тарифы региональный комитет тарифного регулирования без учета расстояния. Во многих городах и районах Волгоградской области сумма будет одинаковой.

Адреса и телефоны специализированных стоянок (штрафстоянок) Волгограда, Городище и Волжского 2021

Штрафстоянка, Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая, пост ДПС, ООО «Фирма «АСБ», т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Советский район, ул. Рабочая, 6, ООО «Фирма «АСБ», т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Ворошиловский район, ул. Симбирская, 3, МКП «ГЦУПП», т.: 8-902-363-03-86.

Штрафстоянка, Волгоград, Центральный район, ул. Рокоссовского, 129б, МКП «ГЦУПП», т. 8-902-363-03-86.

Штрафстоянка, Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, 6А, ООО «Автолюкс», т.: 8-903-376-55-33, (8442) 51-52-22.

Штрафстоянка, Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Латошинская, 93, ООО «Автолюкс», т.: 8-917-338-75-55, (8442) 51-52-22.

Штрафстоянка, р. п. Городище, ул. Лесомелиоративная, 11, ООО «ТоргТрансСерви», т. 8(84468) 41708.

Штрафстоянка, Волжский, ул. Пушкина, 83, ООО «Алеко и К», т. (8443) 51-41-41.

По данным на 10.09.2021

Сколько придется заплатить?

Стоимость работы эвакуатора в Волгограде колеблется в пределах 1800 – 2000 рублей, в Волжском и Городище в десять раз дешевле - сущие копейки. Тариф единый вне зависимости от расстояния до штрафстоянки и рассчитывается на долгосрочный период. Уже известно, насколько подорожает услуга с 2022 по 2025 годы. За хранение мото- и автотранспорта на стоянке возьмут от 28 до 180 рублей за каждый час. Задержание лодки или катера выйдет дороже, в основном за счет стоимости эвакуации. В общем, сумма приличная, и это без учета штрафа.

Тарифы на эвакуацию и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Центральном районе Волгограда (для других спецстоянок тарифы отличаются)

Тарифы на перемещение задержанного ТС.

Тарифы на перемещение задержанного ТС.

Тарифы на хранение задержанного ТС.

Тарифы на хранение задержанного ТС.

Спецстоянки Красноармейского, Советского и Дзержинского района Волгограда

Тарифы на перемещение задержанного ТС.

Тарифы на перемещение задержанного ТС.

* Для штрафстоянки Красноармейского района

Тарифы на хранение задержанного ТС.

Тарифы на хранение задержанного ТС.

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