Тарифы на эвакуацию авто 2021 и адреса штрафстоянок Волгограда и Волжского

За эвакуацию придется отдать приличную сумму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы паркуете свой автомобиль где попало, особенно в центре Волгограда, рискуете не обнаружить свою «ласточку» там, где ее оставили. Машину вполне может увезти на штрафстоянку эвакуатор. Рассказываем, как действовать, если вы не нашли авто на месте, куда звонить и во сколько обойдется перемещение и хранение на штрафстоянке в Волгограде и Волжском.

Что делать, если автомобиля нет на месте?

Конечно, первая мысль, которая приходит в голову не обнаружившего припаркованный автомобиль владельца: «Угнали!». Такое тоже не исключено. Поэтому первым делом в такой ситуации нужно позвонить в дежурную часть ОГИБДД в Волгограде по телефону (8442) 93-21-31, в Волжском - (8443) 58-22-11 или набрать номер 02 (102). Сообщите марку машины, госномер, ФИО владельца и адрес, где вы оставили автомобиль. Если машину эвакуировали, диспетчер расскажет, на какую спецстоянку ее отвезли и адрес подразделения ГИБДД, в которое придется ехать за протоколом. Если же таких данных в дежурной части нет, вы сможете заявить об угоне.

За что могут задержать (эвакуировать) авто?

Все причины, которым автомобиль могут задержать (эвакуировать), перечислены в Правилах дорожного движения и КоАП РФ. Так, машину могут увезти, если она мешает движению, вы оставили ее на железнодорожных переездах, на трамвайных путях или в непосредственной близости от них, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними. Нельзя парковаться на тротуарах, остановках, пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, а также везде, где действует знак «работает эвакуатор».

Учтите, задержание ТС должны остановить, если водитель вернулся к машине в момент ее эвакуации и устранил причину. Правда, штраф за нарушение заплатить в этом случае все же придется. На это у вас есть 70 дней (10 дней - на обжалование, 60 дней - на оплату). А вот если эвакуатор уже тронулся с места с вашей «ласточкой» на борту, остается лишь помахать ей рукой, готовить денежки и ехать вслед на спецстоянку. Еще один момент - с пассажирами внутри машину не эвакуируют.

Как забрать машину со штрафстоянки?

Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, первым делом придется ехать в ГИБДД за протоколом о задержании ТС и разрешением на его выдачу. Без этих документов машину вам не вернут. Но и чтобы их получить, понадобятся документы: паспорт, водительские права, СТС, полис ОСАГО, доверенность (для представителя владельца). Оставили их в бардачке? Тогда сначала придется прокатиться до специализированной стоянки, где составят акты на вскрытие и допуск к салону авто и о повторном опломбировании.

Поторопитесь, чем раньше вы заберете машину, тем меньше заплатите за ее хранение на спецстоянке. Но все же не поленитесь перед этим тщательно осмотреть автомобиль: на нем не должно быть никаких новых повреждений. Подписывайте акт приема-передачи ТС только после того, как в этом убедитесь. Также на стоянке вам выпишут квитанцию за перемещение и хранения автомобиля. На ее оплату отводится 30 дней.

Сколько придется заплатить за эвакуацию и штрафстоянку в Волгограде и области?

Во-первых, владельцу задержанного автомобиля или мотоцикла придется оплатить штраф, его сумма зависит от нарушения. Во-вторых, оплатить тариф на перемещение и хранение задержанного транспорта. Он зависит от того, какая спецстоянка Волгоградской области оказалась ближе к месту эвакуации. Утверждает тарифы региональный комитет тарифного регулирования без учета расстояния. Во многих городах и районах Волгоградской области сумма будет одинаковой.

Адреса и телефоны специализированных стоянок (штрафстоянок) Волгограда, Городище и Волжского 2021

Штрафстоянка, Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая, пост ДПС, ООО «Фирма «АСБ», т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Советский район, ул. Рабочая, 6, ООО «Фирма «АСБ», т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Ворошиловский район, ул. Симбирская, 3, МКП «ГЦУПП», т.: 8-902-363-03-86.

Штрафстоянка, Волгоград, Центральный район, ул. Рокоссовского, 129б, МКП «ГЦУПП», т. 8-902-363-03-86.

Штрафстоянка, Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, 6А, ООО «Автолюкс», т.: 8-903-376-55-33, (8442) 51-52-22.

Штрафстоянка, Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Латошинская, 93, ООО «Автолюкс», т.: 8-917-338-75-55, (8442) 51-52-22.

Штрафстоянка, р. п. Городище, ул. Лесомелиоративная, 11, ООО «ТоргТрансСерви», т. 8(84468) 41708.

Штрафстоянка, Волжский, ул. Пушкина, 83, ООО «Алеко и К», т. (8443) 51-41-41.

По данным на 10.09.2021

Сколько придется заплатить?

Стоимость работы эвакуатора в Волгограде колеблется в пределах 1800 – 2000 рублей, в Волжском и Городище в десять раз дешевле - сущие копейки. Тариф единый вне зависимости от расстояния до штрафстоянки и рассчитывается на долгосрочный период. Уже известно, насколько подорожает услуга с 2022 по 2025 годы. За хранение мото- и автотранспорта на стоянке возьмут от 28 до 180 рублей за каждый час. Задержание лодки или катера выйдет дороже, в основном за счет стоимости эвакуации. В общем, сумма приличная, и это без учета штрафа.

Тарифы на эвакуацию и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Центральном районе Волгограда (для других спецстоянок тарифы отличаются)

Тарифы на перемещение задержанного ТС.

Тарифы на хранение задержанного ТС.

Спецстоянки Красноармейского, Советского и Дзержинского района Волгограда

Тарифы на перемещение задержанного ТС.

* Для штрафстоянки Красноармейского района