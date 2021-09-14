В двух районах Волгограда отключат газ 15 сентября

Газа не будет весь день. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту среду запланировали ремонт на газопроводах в Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда. Из-за этого 15 сентября 2021 на весь день без голубого топлива останутся жители более шестидесяти улиц. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», во время отключения потребителям не рекомендуется оставлять включенным газовые котлы и плиты, чтобы избежать несчастных случаев.

В Тракторозаводском районе Волгограда придется обходиться без газа и готовить на электроприборах 15 сентября 2021 с 0.00 до 21.00 жителям следующих улиц: Брасовская, 7, 11-15, 18; Восточная, 1-5,7а,10, 12,13,14,16; Восстания, 1-5,1а, 4, 8-14,16-20, 20/1, 22,23,25, 26-30; Высоковольтная, 1-1а, 6-18, 11, 20-27, 29-32, 34,35, 38-44,45,47, 48-52,51/1, 53, 54/1,54/2, 56/1,56/2, 58/1,58/2,58/3,58/4; Вильнюсская, 2-9, 11, 12, 13, 15,17-26, 27а, 29-35, 34а,34б, 36а,36б, 37,39, 40,41, 43,45; Зеленая, 3,4, 5,8,10; Зелинского, 7; Зенитчиков, 28/63,28/65; Кавказская, 1, 2; Калужская, 1-6,8,9,10, 12,13,15,17, 18,19,21,23,25; Костюченко, 1,1а,3,3а,7,7а, 7б,9,9а,11,25,27,33,35, 55, 49а, 61/308,61/318; Коцюбинского, 1 лит. А.,1а,3а, 3/1,3,5,7,8,15; Лавренева, 1а,2,3,3а,3/2, 4,5,7,9,10, 11,13,14,17,18,19,20,24; Луконина, 1-5, 9-13; Мелиораторов, 1-8, 10,12,14,16,18; Оскольская, 7,15,21; Песочная, 9; Переяславская, 2-14, 2а,18, 20,22; Подунская, 1,1а,3,5, 9,11, 15-25; Пятая, 2-10,2а, 14, 20,22; Садовая, 1,3, 5,7, 10-16, 17; Саперная, 5,6,8, 11,13,17; Самаркандская, 1-4,2а,6, 7,8,8а,9, 11,12, 16,16а,19-23, 25, 26, 29-34,33а, 35а,36-40,42; Северокавказская, 7,8а; Советская, 1 кв. 3,1 кв. 6,4,6,9; Таллинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-29,31,32,34,36,36б; Франко, 4, 8,10; Шкирятова, 4-10,5, 19. Также под отключения газа на Тракторном попадут переулки Моторный, 7,9,11, 12,16; Фабричный, дома №9,10,12; Новослободский, 1,4; Часовой, 2; а также СНО «Тюльпан».

Не менее масштабными отключения газа в среду будут в Ворошиловском районе. Голубое топливо 15 сентября отключат в период с 6.00 до 21.00. Воспользоваться газом не смогут жители домов по адресам: улицы Азизбекова, 3-6,8, 11,12,13,16, 18,19,20,21,22,25,27, 28-32,30Б,34-37,40, 42-47,51,52,53, 56-69,71, 74,76; Бородина, 2А,2Б; Боровского, 3-15, 17-23,25-43,45; Грановитая, 3-6,8-11, 13,15,19,21, 23,26,28-31, 34-40,43-46,48-53, 59-63, 66-70,72,72А; Грейдерная, 26-46; Диккенса, 1-12,16, 18,20-28, 31-53,55, 55А,57; Немировича-Данченко, 1-4,6-10,чётн.12-38; Заслонова, 1,3-16,18, 19, 22-36, 38,39,40,42; Елецкая, 90,90Б,86; Карпинского, 1,3,5,7, 9/1,9-17,19, чётн.22-50, 44А, 50А; Лобачевского, 1В; Малыгина, 1,3,4,5,8,9,9А, 11,12,13,16,18-27, 29,30,31,33, 35,36,37,39-46,48-52,54; Мицкевича, 1,2,4,6,7,8,10, 11,12,16,17,19-36, 40-51,53,54,58; Радомская, 76,78,80, 82,84,86,88,88/1; Садовского, 2,3,5, 7-10,12,13, 15,20-34,36,37,38; Сафонова, 1-14,2А, 17,18,20-24, 26-30,32,35, 38-42,44; Саврасова, 1-12,14-19,21-30, 32-41,43, 45,47,49; Семенова-Тян-Шанского, 1,3,9А, нечёт.11-31,20/3, 26/42,35,37,39; Скрябина, 1Б,1К; Неждановой, 2 – 16кв; Прокопьевская, 1,12; а также ПСО «Победа» ул. Неждановой, 10/15,10/17, 10/5,12,19, 22,24,26,29,30, 36,41,42,45, 47,51,76, 90,101,103, 108,118,119,133, 188,216.