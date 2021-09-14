Волгоградская область представила туристические маршруты под новым брендом

Регион представил свой туристический потенциал. Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области

В сентябре в Москве прошло главное туристическое событие осени - 27-й Международный форум-выставка «Отдых Leisure 2021». Событие, охватывающее внутренний, въездной и выездной туризм, собрало ведущих игроков рынка из разных стран и регионов России. Представила свой туристический потенциал на форуме и Волгоградская область. На объединенном стенде региона впервые красовался новый бренд. Напомним, логотипом Волгоградской области стала латинская буква V, в которой заложено множество смыслов.

Участники форума ОТДЫХ Leisure представили множество неизведанных ранее направлений. Волгоградская область не стала исключением. В регионе есть немало туристических мест, которые могут удивить и жителей страны, и иностранцев. И это не только Мамаев курган и монумент «Родина-мать зовет!». Именно поэтому стенд региона украсил новый логотип, который теперь станет узнаваем далеко за пределами страны. Ведущим игрокам туристического рынка презентовали маршруты детского и промышленного туризма, уникальные фестивали и туры выходного дня.

Волгоградская область презентовала свой новый логотип. Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области

По данным комитета по развитию туризма Волгоградской области, интерес участников представительного форума вызвали ультрамарафон EltonUltra, который ежегодно проводится у уникального озера Эльтон, видеоинсталляция «Свет Великой Победы» и камышинский арбузный фестиваль «Зело-отменный плод!». Внимание вызвали и фестиваль горчицы, железнодорожные туры выходного дня, арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?» и многое другое, что может привлечь в регион даже взыскательных путешественников. Все это объединяла общая идея: «Открой для себя Волгоградскую область!».

Гости, которые приняли участие в тематических викторинах и конкурсах регионального Агентства развития туризма получили призы, которые украшал новый бренд Волгоградской области, так что теперь он будет узнаваем в нашей стране и за границей. Кстати, приехали на ОТДЫХ Leisure участники почти из всех регионов России и более двадцати стран, среди которых Болгария, Испания, Германия, Италия, Египет, Куба, Китай, Индия и Япония. Так что это работа на перспективу.

Напомним, логотипом Волгоградской области стала латинская буква V, несущая в себе множество смыслов – это и символ победы, и перекресток культур, и пять морей. Новый бренд региона разрабатывали исходя из долгосрочной стратегии социально-экономического развития. В брендбуке выделили разными цветами пять основных направлений, среди которых и туризм.