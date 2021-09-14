Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 сентября: число новых заболевших уменьшается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 14 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 14 сентября выявили 341 новый случай коронавируса. Это меньше, чем было накануне. В целом за последние дни заболеваемость понемногу идет на спад. Остается верить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе по-настоящему начнет улучшаться. Сегодня Волгоградская область занимает 15-е место в стране по числу новых случаев COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За всю пандемию ковид подхватили 86 579 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Не меняется ситуация со смертностью от ковида. За последние сутки в регионе зафиксировали 15 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Всего пандемия унесли жизни 2508 волгоградцев. Только за 2 недели сентября скончались 216 человек.

За последние сутки выздоровели от COVID-19 307 жителей Волгоградской области, который выписались из инфекционных стационаров или закрыли домашние больничные. За все время распространения вируса вылечились 76 855 волгоградцев.