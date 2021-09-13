Обновленный SKODA KODIAQ: комплектации и цены

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В Москве состоялась премьера обновленного ŠKODA KODIAQ. Семейный внедорожник чешской марки получил целый ряд изменений, позволяющих сделать его облик еще более выразительным, а также новые технологические решения. Автомобиль доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K. Моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. Стоимость новинки начинается от 1 961 000 рублей.

ŠKODA представляет обновленную версию семейного внедорожника KODIAQ, который появится в шоу-румах российских официальных дилеров в четвертом квартале 2021 года. Чешский автопроизводитель уделил особое внимание эмоциональному дизайну и новым технологическим решениям KODIAQ.

Петр Шольц, руководитель марки ŠKODA в России: «Продолжая историю успеха первого семейного внедорожника чешского бренда на российском рынке, мы с гордостью представляем обновление KODIAQ. Эффектный дизайн экстерьера и усовершенствованный интерьер, улучшенные показатели аэродинамики, повышенные безопасность и комфорт – все это, наряду с традиционными достоинствами модели, воплощает в себе приверженность ŠKODA высоким стандартам качества и стремление предлагать все самое лучшее своим клиентам и их семьям».

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Обновленный KODIAQ приобрел еще более уверенный образ. Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора, увеличенной в размерах, подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Помимо впечатляющего простора, модель предлагает высококачественный интерьер с безупречно вписанными деталями. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Обновленный ŠKODA KODIAQ доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K.

Уже в стандартное оснащение базовой комплектации Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Модель оснащается легкосплавными дисками Mitykas 17 дюймов, подчеркивающие ее уверенный облик.

Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары с несколькими режимами работы для разных ситуаций и погодных условий. Модель опционально оснащается усовершенствованной аудиосистемой премиум-класса Canton c 12 источниками звука, включая сабвуфер, которая обеспечивает еще более качественное звучание.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Старшая комплектация Style визуально выделяется эффектными легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. Она предлагает широкий список базового оснащения, среди которого – матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением. В числе решений, обеспечивающих максимальный уровень комфорта, – система бесключевого доступа KESSY Full, сиденье водителя с электроприводом и памятью, многорежимная цифровая приборная панель и система выбора движения Driving Mode Select.

Моторная гамма обновленного KODIAQ предполагает три бензиновых и один дизельный мотор: • 1.4 TSI / 125 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач 4х2 • 1.4 TSI / 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х2 и 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х4 • 2.0 TSI / 180 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG • 2.0 TDI / 150 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

Российские цены на обновленный KODIAQ 1.4 TSI / 125 л.с. (6-МКПП) 1. Комплектация Active от 1 961 000 руб.

Российские цены на обновленный KODIAQ 1.4 TSI / 150 л.с.: 1. Комплектация Active от 2 102 000 руб. (6-DSG), от 2 217 000 руб. (6-DSG 4x4) 2. Комплектация Ambition от 2 242 000 руб. (6-DSG), от 2 352 000 руб. (6-DSG 4x4) 3. Комплектация Style от 2 425 000 руб. (6-DSG), от 2 528 000 руб. (6-DSG 4x4)

Российские цены на обновленный KODIAQ 2.0 TSI / 180 л.с. (7-DSG 4x4) 1. Комплектация Ambition от 2 535 000 руб. 2. Комплектация Style от 2 710 000 руб.

Более подробную информацию об обновленном ŠKODA KODIAQ вы можете узнать у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г. Волгоград, ул. К.Либкнехта,19а ,по тел: (8442)55-23-55 или на сайте.

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