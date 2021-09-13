Партия «Новые люди» обсудила с волгоградскими перевозчиками проблему коррупции на дорогах

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Грузоперевозчиков по всей России волнует одинаковый спектр проблем: состояние дорог, огромные штрафы за нарушения, которых по факту нет, и коррупция на дорогах. Вызывает вопросы система весового контроля, когда фура с допустимыми габаритами оказывается в числе нарушителей. Водитель и компания получают штрафы, которые достигают несколько сот тысяч рублей. С этим приходится регулярно сталкиваться и волгоградским грузоперевозчикам, которые о своих проблемах рассказали участникам антикоррупционного пробега по российским дорогам, организованного группой общественного контроля ассоциации «Грузавтотранс» и партией «Новые люди».

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Волгоград стал десятым городом, который посетили на маршруте. Проблемы едины и связаны с нелогичным и сырым законодательством, поскольку люди, писавшие и принимавшие законы, не знакомы со спецификой отрасли, рассказал председатель комитета по транспорту Новых людей, президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

- Проблемы перевозчиков глобальны и сказываются на карманах каждого гражданина. Необоснованная сумма штрафов, поборы очень серьезно влияют, в итоге перевозчик перекладывает это на конечного потребителя. Автопробегом мы бы хотели показать общественности, что нужно объединяться и совместно решать проблемы, а чиновникам - что законы, которые они формируют, должны отражать логику и экономические аспекты деятельности перевозчика. Законодатели, которые находятся 20 лет в Госдуме, совершенно оторвались от земли, и это проблема, - подчеркнул Владимир Матягин.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В секторе грузоперевозок, по неофициальным данным, средняя коррупционная составляющая поборов контролирующих органов оценивается в 100 миллиардов рублей в год. Совсем свежий пример превышение полномочий в отношении дальнобойщиков – резонансное дело начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

На встрече с волгоградскими перевозчиками Владимир Матягин отметил их борьбу с необоснованными поборами и непрозрачностью системы весового контроля. Он отметил, что с нарушениями нужно бороться сообща.

- Вы – молодцы, хороший пример, когда вы в прошлом году могли противостоять автоматическим пунктам весогабаритного контроля, на которых перевозчиков необоснованно наказывали штрафами.

Вы смогли сорганизоваться, отстоять свои права и закрыть эти пункты 4 месяца назад. Сейчас вы в судах добиваетесь отмены штрафов или возврата их оплаты. Еще есть такая тенденция, вернув свои штрафы, вы имеете право вернуть еще ущерб, который был нанесен. Фактически он будет возмещен из бюджета региона. Считаем, это безалаберность чиновников, которые допустили запуск данных пунктов весогабаритного контроля. На государственно-частном партнерстве кто-то просто дал бизнесу заработать на перевозчиках. Правоохранительным органам, Следственному комитету и прокуратуре стоит более внимательно заняться данными чиновниками, которые не глядя подписывают документы и запускают объекты, которые нельзя использовать, - отметил Владимир Матягин.

Председатель комитета по транспорту партии «Новые люди», президент ассоциации «Грузавтотранс» ранее уже записал видеообращение о проблемах на дорогах председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он рассказал о системных ошибках по всей стране. Глава следкома откликнулся на обращение и поручил сотрудникам следственного комитета начать взаимодействие по данному проекту. Участники антикоррупционного пробега, общаясь с представителями сферы перевозок в регионах, готовят законодательные инициативы «с полей». Уже на данном этапе набралось 15 пунктов, которые необходимо принять, чтобы дальнобойщики перестали сталкиваться с коррупцией и их деятельность стала чистой от поборов. В нынешней ситуации Владимир Матягин отметил, что компаниям необходимо работать с юристами, которые могли бы помочь избежать необоснованных штрафов и лишить перевозчиков незаконных штрафов, на которые уходит почти весь бюджет частника. Важным рычагом борьбы с беззаконьем также должен стать общественный контроль.

- Мы будем создавать фонд общественного контроля, будем просить поддержки президента. Потому что только общество вскрывает проблемы с коррупцией, дорогами, стоянками. Мы только и слышим с экранов телевизоров, что во всем виноваты перевозчики. В чем? Нас нагружают законами, но их соблюдение не обеспечивается. На трассах невозможно встретить элементарных мест для отдыха водителей, - подчеркнул Владимир Матягин.