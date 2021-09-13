Поддержка волгоградцев даст реальный шанс партии «Новые люди» пройти в Госдуму

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Менее недели остается до выборов депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента формируется по смешанной системе, и отдать свой голос жители Волгоградской области смогут как за одну из партий, так и за кандидатов по четырем одномандатным округам — № 81, №82, №83 и №84.

Эксперты ВЦИОМ провели исследование, согласно которому только у одной непарламентской партии есть шанс перешагнуть 5% барьер и быть избранной в Государственную думу. Это партия «Новые люди».

— Новых людей поддерживают в центральной России, на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. Их узнаваемость с начала лета выросла в семь раз. Прямо сейчас за партию готовы проголосовать от 3,9% до 6,1% активных избирателей. А 75% сторонников Новых людей «точно придут» или «скорее придут» на выборы. Это очень высокая доля, — сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

По оценке лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, 19-20% избирателей ещё не знают, за кого голосовать. И именно эти люди могут сейчас повлиять на итоги выборов.

— Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране, — отметил Алексей Нечаев.

Политолог Илья Гращенков считает, что высокая явка поможет создать ситуацию, которой не было почти 20 лет — в нижней палате парламента появится пятая партия.

— В принципе, это исторический момент, ведь преодолеть 5% барьер — это нелегкая задача. До недавнего времени считалось, что, голосуя за непарламентские партии, отдаешь свой голос в копилку «Единой России». Новые люди эту тенденцию переломили, ведь голосовать за них будут не только оппозиционеры, но и отколовшийся электорат партии власти. Сейчас в парламенте явно не хватает политической силы, которая бы представляла интересы городского электората, бизнеса, сторонников прогресса, — уверен политолог.

Кандидат в депутаты Госдумы от Новых людей Анастасия Васильева отмечает, что видит отклик на дела партии среди волгоградцев.

- Мы много общаемся с волгоградцами, мы чувствуем их поддержку. Это очень вдохновляет. Хочется еще больше помогать людям, вместе добиваться решения тех задач, которые не сдвигались годами с одного места. Важно, что мы работали и до выборов, и планируем это делать после. Независимо от их результатов. Но если наши сторонник нас поддержат, возможностей, конечно, у нас будет гораздо больше, - рассказала Анастасия.

*Данные собраны с помощью общероссийского телефонного опроса ВЦИОМ. Выборка 1600 респондентов, сборы данных проводились на 6 сентября 2021г. Проводился комбинированный опрос жителей центральной России, юга, Сибири и Дальнего Востока.

Методы сбора данных – это квартирный и телефонный опросы населения старше 18+.

Общий объем выборки 1600 человек (по 800 анкетам).

Всем опрашиваемым задавались вопросы: «Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую партию Вы бы проголосовали?».

«В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в голосовании?»

Все исследования выполнено по заказу политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».