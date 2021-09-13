14-летних сестер спасают после отравления дурманом в Волгограде

В Волгограде врачи борются за жизни 14-летних близняшек, которые отравились дурманом. Фото: больница №25 - АВО

Двух сестер доставили в волгоградскую больницу скорой помощи с острым отравлением 12 сентября. Токсикологи предполагают, что 14-летние девочки могли съесть дурман. В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что состояние близняшек стабильное, но оценивается как средне-тяжелое.

Как сообщили в облздраве, дурман с виду красивое декоративное растение, оно относится к семейству пасленовых и очень опасно, особенно для детей. В ядовитой траве содержатся алкалоиды. Самый опасный из них – гиосциамин. Это тропановый алкалоид, который воздействует на гладкую мускулатуру, снижает моторику органов пищеварения, увеличивает сердечный ритм и повышает внутриглазное давление.

Если у ребенка или взрослого человека расширенные зрачки, покраснение кожи, жалобы на жажду, дезориентация в пространстве или галлюцинации – стоит обратиться к врачу. Это может быть отравление дурманом или подобными растениями.