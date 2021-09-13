В школе в Волжском взорвался огнетушитель

Инцидент случился в школе №22. Фото: school22voljsky.my1.ru.

Сегодня, 13 сентября, в школе №22 города Волжский Волгоградской области взорвался упавший огнетушитель. Инцидент произошел в одном из учебных классов. Руководство образовательного учреждения провело экстренную эвакуацию всех учеников и педагогов. Как рассказали «КП-Волгоград» в управлении образования Волжского, никто не пострадал.

- После того, как завершилась проверка классов, ребята постепенно вернулись в школу. Жалоб на плохое самочувствие от детей, находящихся в классе не поступало, - отметили в управлении образования Волжского.

Как сообщают в социальных сетях ученики и их родители 22-й школы, инцидент произошел после того, как ученики попали в огнетушитель бутылкой. Это случилось на 3-м этаже здания. «Это было на 3-ем этаже на уроке биологии вроде», «Я в этой школе учусь, огнетушитель взорвался на 3-м этаже, я в этот момент была на 4-м этаже, начал подыматься дым. Нас вывели на улицу, мы не могли дышать», «Я все видел. Короче, случайно попали бутылкой по огнетушителю, он развязался и упал. От удара об пол он взорвался. Это было не в кабинете английского. Девочка упала в обморок от запаха, ее никто не ударял, и ее не отвозили» - написали ученики в соцсетях. К месту прибыли экстренные службы и скорая помощь.