Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 сентября: заболеваемость пока идет на спад

Более 7 тысяч волгоградцев лечатся от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кривая заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области постепенно идет вниз, правда, надолго ли, неизвестно. На сегодня подтвердили тестами 342 случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших ковидом за время пандемии волгоградцев достигло 86,2 тысячи. Выздоровевших заметно меньше. Тем временем, Волгоград отметил День города, большое скопление людей ожидается и на освящении собора Александра Невского через неделю. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 сентября 2021 года.

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Выписались из больниц за минувшие сутки 289 жителей региона, всего же одолели коронавирус 76,5 тысячи человек. Но далеко не всем волгоградцам удается выйти из ковидных госпиталей здоровыми. Ежедневно умирают десятки человек. Накануне эксперты признали ковид и его последствия главной причиной смерти еще 16 человек. Всего же коварный вирус унес жизни 2493 жителей Волгограда и области. Среди них немало медиков.

Еще не пополнила печальную статистику коронавируса старшая акушерка волгоградского перинатального центра №2 Ирина Бабичева. Тысячи женщин, которым она помогала после родов, с теплотой вспоминают медика.