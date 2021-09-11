Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 сентября: заболеваемость и смертность растут

Информация о коронавирусе на 11 сентября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области на 11 сентября остается сложной: число инфицированных коронавирусом за период пандемии уже достигло 85,5 тысяч человек, а регион стабильно входит в первую двадцатку по заболеваемости в стране. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе РФ, сегодня Волгоградская область на 15-ом месте, прирост составил 345 человек за сутки. Неумолимо растет статистика смертности. Только 11 сентября стало известно о еще 17 умерших пациентах. Многие не справляются с болезнью из-за хронических заболеваний, которые обостряются при ковиде. Но не только пожилые люди становятся жертвами опасной инфекции - умирают и молодые. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 сентября 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего в Волгограде и области 2 462 не справились в коронвирусом. Таковы последние данные о летальных случаях. В России за сутки от ковида умерли 796, а всего 191 961 человек. Уровень заболеваемости по стране также растет.

Фото: стопкоронавирус.рф.

- За последние сутки в России выявлен 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 425 (7,5%) клинических проявлений болезни, - сообщили в оперштабе.

В регионе продолжается массовая вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, специальных центрах и ТРК.