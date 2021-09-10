Врач-ревматолог: чаще всего подагра возникает у мужчин и любителей вкусно покушать

Ревматолог советует отдавать предпочтение растительной пище. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подагра доставляет массу страданий, приводит к развитию артритов, вызывает заболевания сердца и сосудов. В особой зоне риска - мужчины. Почему возникает это заболевание, кто в зоне риска и как избавиться от болей в суставах, рассказала врач-ревматолог, д.м.н., завкафедрой факультетской терапии ВолгГМУ, профессор Аида Бабаева.

Чаще всего подагра возникает в 40 – 50 лет и поражает нижние конечности и крупные суставы, иногда суставы кистей рук. Опасна она тем, что обострения в виде подагрического артрита или подагрических атак причиняют человеку много боли и страданий.

- Предрасположены к подагре люди, которые любят вкусно покушать, немножко выпить. Как правило, это заболевание возникает у лиц с достаточно высоким социальным уровнем, - отмечает профессор.

Развивается заболевание быстро. При этом часто пациент может назвать даже день и час, когда у него заболел сустав. Типичная картина подагрического артрита – резкая боль в области сустава, появление припухлости, минимальные движения, ходьба, прикосновения вызывают выраженную боль.

- Если развивается подагрическая атака, она длится несколько дней, реже недель. Как правило, пациенты отвечают на лечение противовоспалительными препаратами. Бывают и такие ситуации, когда возникает устойчивость к противовоспалительным препаратам, и требуется введение таких мощных средств как глюкокортикоиды, - рассказывает Аида Бабаева.

КАК ВОЗНИКАЕТ ПОДАГРА?

При подагре в организме повышается уровень мочевой кислоты, которая образуется из пуринов. Это приводит к образованию солей мочевой кислоты – кристаллов моноурата натрия (МУН). Они могут выпадать в осадок и образовывать взвесь, которую можно обнаружить в полости сустава. Для диагностики заболевания в основном проводят УЗИ или делают пункцию. Также применяют рентгенографию и компьютерную томографию.

- Когда проводят пункцию болезненного сустава, берут синовиальную жидкость и в ней под микроскопом определяют кристаллы МУН. При ультразвуковой диагностике они дают характерную картину метели или снежной бури, - рассказывает врач-ревматолог. – Рентген и КТ позволяют увидеть дефекты в костях, потому что отложение кристаллов МУН может приводить к возникновению так называемого симптома пробойника.

Также возможно развитие хронической тофусной подагры. Тофусы – это подкожное или внутрикожное скопление солей мочевой кислоты. Они могут появиться на лице, ушных раковинах, на поверхности суставов, быть как болезненными, так и безболезненными.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

- Конечно, есть генетическая предрасположенность к подагре, которая определяет особенность метаболизма человека и его склонность к повышению уровня мочевой кислоты. Огромную роль играют факторы внешней среды, но все же очень многое зависит от образа жизни, - подчеркивает профессор.

Среди главных факторов риска – избыточный вес, сахарный диабет второго типа, заболевания щитовидной железы, гипотиреоз, а также метаболический синдром, когда умеренно повышается уровень глюкозы, нарушения липидного спектра крови, артериальная гипертония.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Помогут в борьбе с подагрой изменение образа жизни, снижение веса, отказ от избыточной животной пищи с высоким содержанием пуринов. Люди, находящиеся в группе риска по подагре должны ограничить в рационе мясо, рыбу, субпродукты, мясные и рыбные консервы и бульоны, а также дрожжи, грибы, шпинат, бобовые, икру, шоколад и животное масло.

- Предпочтение нужно отдавать растительной пище, а количество животной пищи резко уменьшить - подчеркивает Аида Бабаева.

Также нужно следить за уровнем артериального давления, показателями углеводного обмена и липидного профиля. Все это поможет снизить риски возникновения подагры.