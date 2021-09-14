Как работает программа ипотеки на строительство дома или покупку земли

В 2020 году многие городские жители стали перебираться за город, чтобы переждать карантин. В 2021-м эта тенденция сохраняется. Неудивительно, что многие из нас стали задумываться о приобретении собственного дома, дачи или участка. Если вы относитесь к этому числу, вам будет полезно узнать об условиях ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, загородную недвижимость или землю.

Первое, что важно знать — вы можете воспользоваться льготной ипотекой на строительство жилого дома (1) со ставкой от 6% годовых (2). Такую возможность предоставляет СберБанк до 1 октября 2021 года.

Условия для получения льготной ипотеки на строительство дома

Вы можете взять льготную ипотеку на строительство дома уже на имеющемся участке, либо на покупку земли и стройку одновременно. Для этого должны быть соблюдены следующие условия.

• Дома можно построить на земельном участке с помощью аккредитованного застройщика.

• Строительство дома должно происходить на участке, который принадлежит заемщику или созаемщику.

Если эти условия не соблюдены, ставка будет рассчитана исходя из общих условий программы кредитования «Строительство жилого дома». Аккредитован ли подрядчик, уточняйте у сотрудника СберБанка.

А вот купить дачу или земельный участок вам поможет ипотека на загородную недвижимость и землю. Процентная ставка тут составляет от 8% годовых. При этом максимальный срок кредита – до 30 лет

Как подать заявку на ипотечный кредит

Для этого вам даже не обязательно идти в банк.

1. Зарегистрируйтесь на сайте ДомКлик (3), заполните анкету и приложите необходимые документы — паспорт, документ о регистрации, а также подтверждение вашего финансового состояния и трудовой занятости;

2. Отправьте заявку;

3. Дождитесь ответа от банка. Вам придет СМС, письмо на электронный адрес или уведомление на сайте ДомКлик. Рассмотрение занимает до 8-и рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов;

4. Отправьте документы на недвижимость в банк, а именно — документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу, а также подтверждение наличия первоначального взноса.

На сайте СберБанка или ДомКлик вы сможете найти удобный калькулятор, который поможет рассчитать ипотечные условия и ежемесячный платеж.

Желаем вам удачи в осуществлении мечты об идеальном доме!

(1) Льготная ипотека на строительство дома – ипотечное кредитование на специальных условиях в рамках программы ПАО Сбербанк «Строительство жилого дома». Специальные условия действуют в период с 05.07.2021 г. по 01.10.2021 вкл. у аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Список аккредитованных подрядных организаций размещен на сайте domclick.ru Действие специального предложения может быть прекращено досрочно. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru.

(2) Ставка 6% годовых действует в рамках программы кредитования Сбербанка «Строительство жилого дома» с учетом специальных условий в рамках проекта «Льготное строительство дома» при оформлении кредита на строительство жилого дома по договору подряда с организацией из списка аккредитованных Банком, при условии заключения договора страхования жизни и здоровья с аккредитованной Сбербанком страховой компанией. При отказе от заключения договора страхования % ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Если заемщик не является зарплатным клиентом Банка, то % ставка по кредиту увеличивается на 0,5% годовых. Срок кредита: от 12 до 240 месяцев. Первоначальный взнос – 20% от стоимости строительства жилого дома по договору подряда. Минимальная сумма – 300 тыс. руб. Максимальная сумма – 12 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 6 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Территория строительства – вся территория Российской Федерации, кроме субъектов: Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Крым, г.Севастополь. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, гос. пошлина. Обеспечение по кредиту – залог земельного участка, на котором будет построен жилой дом, залог построенного жилого дома. При сумме кредита свыше 6 млн рублей при строительстве в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей при строительстве в других регионах, на период строительства жилого дома потребуется залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических лиц. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке.

(3) С помощью сервиса ДомКлик (www.domclick.ru) предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуги по предоставлению кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО Сбербанк. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

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