В Волгограде посадивший полковника-коррупционера Захарченко следователь Руслан Калимуллин из «Новых людей» рассказал о реформе правоохранительной системы

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Коррупция остается одной из главных проблем в стране. Регулярно в стране случаются скандалы и возбуждаются уголовные дела на высокопоставленных чиновников и силовиков. Однако коррупцию искоренить не удается. Чтобы изменить ситуацию, необходимо на законодательном уровне принять новые механизмы. Председатель комитета партии «Новые люди» по реформированию политической системы Руслан Калимуллин рассказал в Волгограде о предложениях по изменению системы правопорядка, которые могут сделать ее прозрачной и справедливой.

«Новые люди» предлагают несколько ключевых тезисов, принятие которых поможет избавить страну от коррупции и по-настоящему защитить права людей.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Мы предлагаем выбирать судей, а не назначать, как и прокуроров с начальниками региональных МВД. Также необходимо гуманизировать правосудие, то есть расширить участие суда присяжных по уголовным делам. Необходимо отменить палочную систему в полиции и изменить критерии оценки эффективности работы сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, нужен общественный контроль за их работой. Наделить депутатов Государственной думы полномочиями к проведению антикоррупционных расследований по превышению, злоупотреблению полномочиями, связанных с высокопоставленными чиновниками и руководителями силовых ведомств, - предложил представитель «Новых людей».

Руслан Калимуллин принимал участие в расследовании громкого уголовного дела в отношении бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который получил длительный тюремный срок. Также он работал в течение десяти лет в органах Следственного комитета, был, в том числе, следователем по особо важным делам. Во главе комитета по «Реформированию правоохранительной системы» Руслан вместе с коллегами юристами и правозащитниками разрабатывал механизмы, которые действительно обеспечат порядок и безопасность в стране.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Он отмечает, что изменения назрели, особенно в судебной системе.

- Судью у нас назначает глава государства, а его согласование происходит с чиновниками и иными должностными лицами правоохранительных органов. Таким образом, независимость суда, которая закреплена в Конституции, не действует. Поэтому граждане должны выбирать судью в единый день голосования. По истечению половины или всего срока люди имеют право получить отчет от этого судьи о проделанной работе. По его результатам мы можем его отозвать, если срок еще не закончился, а если срок истек, то выбрать другого квалифицированного юриста, - отметил Руслан Калимуллин.

Тоже самое касается прокуроров и начальников региональных Управлений МВД. Правоохранительная система является закрытой для обычного человека, которому бывает сложно достучаться со своими проблемами до полицейских. Между обеими сторонами существует определенная стена, которую необходимо убрать. Также Руслан Калимуллин на встрече с волгоградцами обратил внимание на палочную систему в полиции, когда деятельность подразделений правоохранительных органов оценивается статистикой.

- Палочная система оказывает негативное влияние как на обычных людей, которые становятся фигурантами таких дел, так и на людей в погонах, которые в действительности готовы отстаивать интересы граждан. Потому что они не могут эффективно работать, у них есть определенные цифры, показатели, которые их заставляют работать на статистику, а не на пресечение и раскрытие преступлений. Мы предлагаем критерии пересмотреть и оценивать их не по количеству раскрытых дел, а исходить из криминогенной обстановки на территории и учитывать раскрываемость реально совершенных преступлений, - рассказал Руслан Калимуллин.

Во время встречи с представителем «Новых людей» волгоградцы пожаловались на свои проблемы, когда их права явно нарушаются. А положительного для себя решения они пока не получили. Так жители Волгограда рассказали Руслану Калимуллину, как некоторые управляющие компания совершают настоящие рейдерские захваты, забирая под свое управление дома, подделывая подписи собственников.

- Я приехал на место, пообщался с жителями. Они рассказали, что избирают свое ТСЖ, но вскоре появляются различные управляющие компании, которые начинают предлагать свои услуги. Потом появляются материалы протоколов якобы с подписями собственников, но в действительности они не избирали УК. Со слов жителей, подписи за них кто-то поставил и на этом основании решение о смене УК, конечно, не может быть правомерным. Я дал консультацию людям, им нужно обратиться в Следственный комитет, чтобы получить юридическую оценку событиям, связанным с предоставлением фальсифицированных документов. Со своей стороны готов взять на контроль эту ситуацию. Тем более, что касается она не только Волгоградской области, но и многих регионов России, - отметил Руслан Калимуллин.