Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» опять отличились в спорте

Фото: Ирина СИМОНОВА

На Гремячинском горно-обогатительном комбинате подвели итоги первой в истории «ЕвроХим-ВолгаКалия» корпоративной спартакиады, приуроченной к 20-летию со Дня образования АО «МХК «ЕвроХим» и 15-летию ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Инициатором и организатором мероприятия стал Профсоюз предприятия.

Спартакиада-2021 стала самым массовым спортивным мероприятием за все 15 лет существования «ЕвроХим-ВолгаКалия» – за звание самых сильных и сплоченных боролись порядка 300 спортсменов в 9 командах. В соревнованиях приняли участие сборная механиков и энергетиков, команды цеха погрузки готовой продукции и подготовки производства, централизованного отдела технического контроля - испытательный центр, сильвинитовой обогатительной фабрики, проектного офиса, управления рудника, горного участка буровзрывных работ, участка горно-подготовительных работ № 1 и команда управление ГОКа,

Фото: Ирина СИМОНОВА

На протяжении всего лета сборные состязались в «Веселых стартах», дартсе, волейболе, плавании, соревнования спортивных семей, стритболе, комплексе ГТО, мини-футболе, настольном теннисе, шашках, гиревом спорте, перетягивании каната.

Соревнования проходили по выходным дням в спортивном зале гостиничного комплекса «Кристалл» в новом жилом районе «Восточный», построенным «ЕвроХим-ВолгаКалием» для семей сотрудников, и в бассейне городского физкультурно-оздоровительного комплекса. В спортивных мероприятиях принимали участие сотрудники предприятия и судьи, прошедшие вакцинацию. Спортивные поединки проходили в строгом соответствии с правилами предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Итоги жарких спортивных баталий подвели в конце августа на торжественной церемонии награждения лучших сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Награды победителям вручили исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров и председатель профсоюзной организации Виктор Глущенко.

По итогам спартакиады 3 место заняла сборная Механиков и Энергетиков. Диплом победителя и медали получила капитан команды Ксения Петренко.

Серебряные призеры – спортсмены горного участка буровзрывных работ. Аплодисменты и награды от имени всех горняков получил капитан Сергей Кривко.

Абсолютным победителем стала команда управления ГОКа. Кубок и диплом победителя получил капитан команды – Виктор Глущенко.

«Мы приложили все силы, чтобы наш спортивный праздник получился интересным, захватывающим и азартным, - отметил главный судья и один из организаторов соревнований Андрей Ромазанов. – Все участники показали хороший результат тренировок и спортивной подготовки. Конечно, мероприятия проходили в усеченном формате – с ограничением зрительской аудитории, обязательным наличием у участников прививочных сертификатов. Но полученный опыт и огромный заряд единения, эмоций, веры в себя и свою команду дают стимул к достижению новых, еще более высоких показателей».