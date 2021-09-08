Волгоградцы приняли участие в формировании программы «Новых людей»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Разработка официальной программы развития заняла почти год, а в ее основу легли предложения и пожелания около 30 тысяч россиян из разных регионов страны, в том числе и из Волгоградской области.

Как юрист и бывший сотрудник прокуратуры, Ушаков хорошо знаком с проблемами правоохранительной системы. Поэтому в сфере его внимания также предложения партии «Новые Люди», касающиеся выборности судей и полицейского начальства, расширения участия присяжных в судах. По статистике, суд присяжных более гуманен: в 2020 году присяжные вынесли оправдательные вердикты по 27% дел. Доля оправдательных приговоров за тот же срок в обычных судах составила всего 0,22%.

Особое внимание кандидаты от партии уделяют сферам образования и здравоохранения. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предлагает ввести в стране единый федеральный оклад для всех медиков, плюс сместить акцент с лечения на профилактику заболеваний. «Система оплаты труда медиков тоже должна быть перестроена с учетом этого приоритета. Врач должен быть заинтересован не в том, чтобы у него было больше пациентов, а в том, чтобы на его участке было больше здоровых людей», - объясняет принцип Алексей Ушаков.

Для педагогов «Новые люди» предлагают ввести единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей за одну ставку. Кроме того, учителей необходимо избавить от большей части бюрократической работы, в том числе и за счет сокращения чиновничьего аппарата. Например, начать с ликвидации Рособрнадзора, который не столько помогает учителям, сколько загружает их отчетами, отвлекающими от основной работы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

По мнению Алексея Ушакова, «у власти на местах много ответственности, но нет средств самим реально что-то делать. «Новые люди» предлагают изменить принцип распределения бюджета: основную часть собранных налогов оставлять в местных бюджетах, чтобы таким образом уравновесить ответственность и возможности региональных властей».

- Все сферы жизни, о которых говорили на съезде и которые вошли в партийную программу, нуждаются в переменах. Очевидно, что перечисленные темы — медицина, образование, правопорядок, — одни из наиболее важных для общества. У народа уже накипело. И если сейчас мы не ступим на дорогу перемен, другого шанса начать кардинально решать накопившиеся проблемы у нас может уже не быть, - убежден Алексей Ушаков.