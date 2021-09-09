Мэрия Волгограда начала заключать контракты по ремонту дорог на 2022 год

В Волгограде начались аукционы по поиску подрядчиков для ремонта дорог в 2022 году. Фото: мэрия Волгограда

Власти Волгограда заранее начали готовиться к дорожно-строительному сезону 2022 года. На госзакупках стартовал аукцион по поиску компаний, которые реконструируют первые 19 магистралей в областном центре. В следующем году подрядчики обновят дороги в четырех районах Волгограда.

В 2022 году муниципалитет в первую очередь возьмется за реконструкцию 19 дорог Волгограда. Многие объекты включили в перечень ремонта по запросам жителей. Например, в Ворошиловском районе комплексно обновят проезды по улицам Котлубанская и Моздокская. Обе магистрали проходят в районах плотной застройки и необходимы волгоградцам, как выезды на основные городские дороги.

В Советском в следующем году подрядные организации начнут ремонтировать улицы Аджарскую и Армянскую, а также участок от Казахской до Тбилисской и проезд к станции Ельшанка.

Для обновления в 2022 году Кировском районе выбрали 4 магистрали – улицу Губкина, местный проезд по 64-й Армии, а также дороги, ведущие к источнику «Ергенинский» и поселку Веселая Балка.

Самая масштабная реконструкция ожидается в Красноармейском районе Волгограда. Там техника выйдет на 9 дорог. Работы стартуют уже весной. Как только наступит теплая погода, обновление покрытия начнется на улице Петропавловской, участке бульвара им. Энгельса от проспекта Героев Сталинграда до Сарептского затона. Кроме того, подрядчик реконструирует улицу 2-ую Караванную, ул. им. Черепановых, Палласовскую, Доценко, нечетную сторону Удмуртской. Также в Красноармейском отремонтируют проезды от улицы Дж. Лондона до грузового причала поселка Татьянка-2 и от Дж. Лондона до Вилянской.

Такая практика раннего проведения торгов применяется в Волгограде несколько последних лет. Таким образом подрядчики могут заранее подготовится к предстоящему дорожно-строительному сезону, обновить технику, закупить материалы и топливо, а также повысить квалификацию сотрудников, чтобы начать ремонт магистралей сразу с наступлением теплой погоды.

Реконструкция малых проездов, в том числе в отдаленных поселках и частном секторе, началась в Волгограде благодаря завершенному ремонту основных магистралей, главных городских и соединительных дорог.