Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 сентября: рост заболеваемости остановился

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 9 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область стабильно занимает каждый день 15-е место в стране по числу новых случаев коронавируса. Заболеваемость в регионе остановилась и держится на одном уровне на протяжении всех сентябрьских дней. Однако цифры остаются высокими, санитарно-эпидемиологическая обстановка пока не улучшается. 9 сентября в Волгоградской области COVID-19 заболели 346 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. По России сегодня выявили 18 380 случаев ковида в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Общее число заболевших за всю пандемию составляет уже 84 856 волгоградцев. Скончался от осложнений ковида 2 431 пациент. За последние сутки в регионе подтвердились 15 смертей.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

В четверг почти одинаковые цифры по количеству новых заболевших и выздоровевших от коронавируса человек. Победили вирус 335 жителей Волгоградской области. Всего вылечились от COVID-19 с марта прошлого года 75 290 волгоградцев.