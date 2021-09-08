Волгоградские фермеры осваивают современные технологии хранения урожая

Сохранить урожай до нового сезона позволяют современные овощехранилища.

Вырастить и собрать хороший урожай недостаточно, его еще нужно сохранить. Для этого волгоградские аграрии используют новейшие технологии, строят специальные овощехранилища. Наращивать объемы, качество и эффективность работы сельскохозяйственных предприятий позволяет господдержка. Пример тому могут служить фермерские хозяйства в Среднеахтубинском районе.

Чтобы как можно дольше сохранить овощи и фрукты свежими, чтобы сберечь витамины и товарный вид, в хранилищах применяют системы контроля температуры, влажности и освещения. Используют принудительную вентиляцию и холодильные установки. Каждому овощу и фрукту требуется свой микроклимат. Новые технологии позволяют сохранить дыни до Нового года, лук, капусту или картофель – до середины лета.

- В мае мы продавали лук в идеальном состоянии, до июля-августа продержали позднюю капусту. Поэтому такие склады, я считаю, надо строить обязательно. И мы будем обходиться уже без импорта от сезона до сезона со своей хорошей, качественной продукцией, - подчеркивает глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Чердынцев.

В фермерском хозяйстве Чердынцева модернизацию провели в 2019 году, в овощехранилище уже перезимовали более 12 тысяч тонн овощей. Участие в программе мелиорации позволило увеличить посевные площади. А еще здесь всерьез занялись переработкой продукции, сейчас тестируют методы консервации огурцов и арбузов. Развиваться помогают субсидии от государства. По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, это хороший пример для предприятий отрасли.

- Надо отдать должное таким руководителям, которые сегодня думают на несколько лет вперед, инвестируют в продукцию, в оборудование, в новые технологии. Они сегодня экспериментируют, идет засолка, идет переработка. И это у нас в Волгограде реализуется, - отмечает Олег Савченко.

Это далеко не единственное развивающееся сельхозпредприятие в Среднеахтубинском районе. В этом году валовой показатель продукции в муниципалитете уже превысил 50 тысяч тонн.

- На сегодня собрано более половины урожая, - рассказывает глава Среднеахтубинского района Николай Патрин. - В этом году в районе должны собрать более 100 тысяч тонн овощной продукции, и плановые показатели мы выполним.

В целом аграрии Волгоградской области ежегодно выращивают миллион тонн овощей. И это не предел.