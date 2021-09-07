Почти 200 тысяч: в Волгоградском регионе растет количество абонентов Wink

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

С помощью ТВ-приставок цифровой контент смотрят 82 тыс. абонентов, через онлайн-канал – более 116 тыс. Видеосервис стал самым популярным предложением «Ростелекома», которое выбирают волгоградские пользователи в последнее время. Wink – это умная развлекательная и образовательная платформа, объединяющая интерактивное телевидение, онлайн кинотеатр, уроки от «Ростелеком Лицей» и аудиокниги от «ЛитРес».

«Мультимедийный сервис Wink уверенно завоевывает сердца наших абонентов. И у этого есть весомая причина. Наш контент отвечает запросам разной аудитории. Для детей — мультфильмы, для учеников — образовательные каналы и уроки “Лицея”, для старшего поколения — коллекция ретро-фильмов. Каталог постоянно пополняется. Мы готовы поддерживать повышенный спрос к сервису, обеспечивая его бесперебойную работу», – рассказал Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключиться к Wink легко. После регистрации на онлайн-платформе wink.rt.ru или в приложении пользователь получает доступ к более 60 000 фильмам и сериалам в формате Full HD, к более 400 телеканалам различной тематики. В каталоге также представлены видеоуроки образовательного сервиса «Ростелеком Лицей», книги интернет-библиотеки «Литрес». Смотреть контент можно на экране телевизора через ТВ-приставку, с помощью приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV, и на пяти устройствах одновременно: на смартфоне или планшете через приложения для Android и iOS, в ноутбуке или компьютере на портале wink.rt.ru. Интернет может быть от любого провайдера. При этом для абонентов «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Wink имеет умную систему рекомендаций, предлагает скачивать контент на мобильное устройство и смотреть его офлайн. Функция «Управление просмотром» позволяет ставить просмотр на паузу и перематывать прямую трансляцию, сохранять передачи в архив до 78 часов и просматривать их позже. С умной колонкой «Капсула» сервисом можно управлять без пульта — виртуальный помощник «Маруся» примет любые голосовые команды и сделает все за пользователя.

«Наша семья пользуется Wink недавно, но сразу стала его поклонником. Интересы наши отличаются, и хорошо, что мы можем одновременно смотреть разные программы и фильмы. Но мы все любим комедии. “Ростелеком” анонсировал в сентябре трансляцию новых комедийных фильмов и сериалов, так что обязательно будем смотреть», – поделился Алексей Воротников, абонент «Ростелекома» из Волгограда.

Недавно «Ростелеком» дополнил функционал Wink новой бесплатной опцией «Обмен фильма». Благодаря ей абонент имеет возможность посмотреть до 20 минут фильма и, если начало кино не понравится, бесплатно заменить его на другую картину.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.