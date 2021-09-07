В Египте погиб 25-летний боксер из Волгоградской области

Семен погиб от травм, полученных в результате падения. Это был несчастный случай. Фото: instagram

Жизнь 25-летнего боксера из Волгоградской области Семена Кандыбы оборвалась в результате несчастного случая: молодой человек погиб во время отпуска в Египте, упав с высоты третьего этажа. Убитые горем родственники собирают деньги, чтобы привезти его тело обратно в Россию. Сумма немаленькая – около 200 тысяч.

В Египет Семен поехал вместе с любимой девушкой. Страшная новость шокировала родных и друзей молодого боксера. Он был очень жизнерадостным и целеустремленным, любил свою жизнь. Как рассказал «КП-Волгоград» директор ДЮСШ Новоаннинского района Виталий Кашин, в спортивную школу Семен пришел совсем мальчишкой, но уже тогда проявил важные для боксера качества – настойчивость, трудолюбие, скромность. Был добрым и очень общительным, имел много друзей.

«Участвовал во многих соревнованиях и турнирах по боксу различного уровня. Являлся неоднократным победителем и финалистом этих соревнований. Финалист первенства Волгоградской области по боксу», - вспоминают о нем спортсмены.

Близкие погибшего волгоградца пояснили, что сейчас идут переговоры с посольством России в Египте. Чтобы похоронить парня в Новоаннинском районе, откуда он родом, требуется немало сил и средств.

Номер карты Сбербанка для тех, кто захочет оказать помощь родственникам погибшего: 4276160914201620 Галина Сергеевна К.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.