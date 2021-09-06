Росхимпрофсоюз отметил заслуги работников Гремячинского ГОКа

Фото: Ирина СИМОНОВА

Нина Яковлевна приехала на Гремячинский ГОК, чтобы лично поздравить работников котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината с юбилеем компании – в 2021 году АО «МХК «ЕвроХим» отмечает 20-летний юбилей, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - 15-ю годовщину со дня образования.

«За двадцать лет компания «ЕвроХим» стала одним из крупнейших в мире высокотехнологичных производителей минеральных удобрений, - отметила в своем поздравлении Нина Яковлевна. – Сегодня это компания, успешно решающая комплексные задачи успешного развития химической промышленности России на современном уровне.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«ЕвроХим-ВолгаКалий» - организация высокой социальной и экологической ответственности. Благодаря накопленному опыту, грамотному управлению и сплоченному трудовому коллективу «ЕвроХим-ВолгаКалий» за 15 лет создало современную и эффективную производственную инфраструктуру, необходимую для разработки одного из самых крупных и богатых калийных месторождений России. Не менее важно, что за эти 15 лет предприятие качественно изменило и улучшило жизнь жителей Волгоградской области, реализовав множество важных социальных проектов: от строительства жилых районов, детских садов и школ до организации водоснабжения города Котельниково. Уверена, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» и впредь будет играть большую роль в развитии региона, способствовать росту его экономики и улучшению жизни его жителей».

Кроме того, Нина Яковлевна передала коллективу предприятия поздравления руководства региона.

За достижения в сфере развития горнодобывающей промышленности Волгоградской области коллектив ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» награжден Благодарственным письмом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие горнодобывающей отрасли Благодарственными письмами комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области награждены также машинисты горных выемочных машин Дмитрий Кащеев и Михаил Михайлов.

В юбилейный день особые слова признательности руководители предприятия адресовали людям, без которых жизнь на предприятии была бы совершенно другой. Во многом благодаря им каждый сотрудник чувствует себя значимым и заметным. Благодарности и выражения уважения принимали активисты профсоюзной организации.

Награды активистам вручали Нина Кулыгина и председатель объединенной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» Виктор Глущенко.

В числе получивших почетные грамоты и благодарственные письма – 17 сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «ЕвроХим-ВолгаСервиса».

Руководители и активисты Росхимпрофсоюза поздравили предприятие с юбилеем, пожелав «ЕвроХим-ВолгаКалию» выполнения поставленных задач, стабильного развития и процветания, а каждому работнику – доброго здоровья, благополучия и больших успехов во всех делах и начинаниях!