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Здоровье5 сентября 2021 11:24

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 сентября: заболели более 350 человек

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 сентября 2021 года
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 сентября

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом лучше не становится. Уровень заболеваемости остановился на одном уровне, ежедневно подтверждается около 350 новых случаев ковида. 5 сентября COVID-19 выявили у 352 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня региона занимает 15-е место в стране по суточному приросту заразившихся. Всего в Росси в воскресенье подтвердились 18 645 случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 сентября 2021 года.

Статистка портала стопкоронавирус.рф

Статистка портала стопкоронавирус.рф

Пандемия длится более 18-ти месяцев, за это время ковидом заболели 83 469 волгоградцев. Смертельным вирус стал для 2 369 пациентов. За последние сутки в регионе зафиксировали 16 летальных исходов, причиной которых стал COVID-19.

Число выздоравливающих за сутки волгоградцев по-прежнему меньше, чем новых случаев заболевания. Накануне из ковидных стационаров и с домашних больничных выписались 290 пациентов. Всего в Волгоградской области коронавирус победили 74 050 человек.

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