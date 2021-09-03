В преддверии своего 95-летнего юбилея ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта расскажет читателям о своей деятельности

Первостепенной задачей ФБУ «Волгоградский ЦСМ» является защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от отрицательных последствий недостоверных измерений, повышение качества продукции и услуг производителей Волгоградской области.

Являясь подведомственной организацией Росстандарта, мы активно реализуем политику государства в области метрологии, стандартизации, сертификации и качества продукции и услуг на территории Волгоградской области вот уже 95 лет.

Свое начало история стандартизации и метрологии в регионах России берет с конца XIX века, когда по инициативе великого русского ученого, основателя государственной метрологической службы России Д.И. Менделеева в губерниях создаются поверочные палатки. Развитие промышленности и торговли в России на рубеже XIX и XX веков диктовало необходимость обеспечения единства мер и измерений. В 1899 году по инициативе Д.И. Менделеева был принят «Закон о мерах и весах», который явился основой для совершенствования государственной службы мер и весов в стране.

Отсчет современных страниц своей исторической летописи ФБУ «Волгоградский ЦСМ» ведет с 30 сентября 1926 года, когда на базе временного отделения Астраханской палаты мер и весов в Сталинграде создается самостоятельное учреждение государственной поверочной службы – Сталинградская Поверочная палата мер и весов № 37 со штатом в 7 человек под руководством заведующего – старшего государственного поверителя Ф.Г. Антонова.

Практически с момента основания деятельность метрологической службы в городе была связана с работой промышленных предприятий: крупнейшего в мире Сталинградского тракторного завода, завода «Баррикады», химкомбината им. Кирова и др. Не случайно, что уже в первые месяцы после окончания Сталинградской битвы на территории восстанавливаемого металлургического завода «Красный Октябрь» работала и лаборатория, проводившая измерения и исследования выпускаемой продукции, контроль входного сырья.

Сегодня ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта – это современное, динамично развивающееся учреждение, имеющее самую широкую область аккредитации среди предприятий региона по всем видам метрологической деятельности.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» оснащен эталонной базой, средствами измерений и вспомогательным оборудованием, укомплектован высококвалифицированными специалистами во всех областях нашей деятельности.

Мы проводим работы и оказываем услуги по следующим направлениям:

МЕТРОЛОГИЯ

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» аккредитован в области обеспечения единства измерений для выполнения работ (оказания услуг) по поверке средств измерений, аттестации испытательного оборудования, аттестации методик измерений и др.

Квалифицированный персонал и оснащенность ФБУ «Волгоградский ЦСМ» позволяют проводить метрологические работы практически по всем направлениям деятельности предприятий Волгоградской области и прилегающих к ней регионов.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» – единственная в Волгоградской области организация, оказывающая услуги по распространению официальных копий национальных стандартов из Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, и актуализации информации о них всем заинтересованным лицам.

ИСПЫТАНИЯ

Испытание продукции и материалов – основной достоверный способ доказательства соответствия продукции требованиям по безопасности и качеству.

Испытательный центр ФБУ «Волгоградский ЦСМ» аккредитован в качестве испытательной лаборатории. Оснащение Испытательного центра современным испытательным оборудованием позволяет проводить различные методы испытаний для получения достоверных и объективных результатов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Аккредитованный в Национальной системе аккредитации орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Волгоградский ЦСМ» является крупнейшим органом по сертификации в Волгоградской области, располагает штатом экспертов, занесенных в Регистр системы сертификации персонала, работающих по всем направлениям деятельности органа.

Начав сотрудничать с нами, Вы получите надежного партнера, способного оказать полный комплекс качественных услуг в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» располагается по адресу: г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 6, тел.: (8442) 33–33–31, e-mail: www.volgacsm.ru.

Волжский филиал ФБУ «Волгоградский ЦСМ» (8443) 66-66-61

Камышинский филиал ФБУ «Волгоградский ЦСМ» (84457) 4-79-42

Михайловский филиал ФБУ «Волгоградский ЦСМ» (84463) 4-92-30

Урюпинский филиал ФБУ «Волгоградский ЦСМ» (84442) 4-09-38

Суровикинское представительство (84473) 2-17-85