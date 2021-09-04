Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 сентября: 349 волгоградцев заболели, 16 – скончались

По последним данным, 4 сентября в Волгоградской области ковидом заболели 349 жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примерно на одном уровне держится заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области. По данным федерального оперштаба, 4 сентября диагноз COVID-19 подтвердился у 349 жителей. От последствий вируса умерли 16 человек. Волгоградская область по-прежнему держится на 15 месте в стране по ежесуточному приросту. Всего в России в субботу выявили 18 тысяч 780 случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Сегодня от последствий вируса скончалось на 2 волгоградца больше, чем вчера – 16 человек. С начала пандемии в области с коронавирусом не справились 2 353 пациента. За все время распространения COVID-19 в регионе им заболели 83 117 волгоградцев.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 322 пациента. Всего в регионе выздоровели 73 760 жителей.